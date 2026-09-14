Учителя Кыргызстана получили новые материалы по истории тюркских народов

Около 50 преподавателей вузов и учителей школ Кыргызстана изучили современные научные данные по истории, археологии и культуре тюркских народов Большого Алтая. Осенняя сессия методического семинара прошла 9-10 сентября в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына.

Участниками стали педагоги из Бишкека, Оша и других регионов Кыргызстана. По итогам обучения они получили сертификаты о дополнительном профессиональном образовании Алтайского государственного университета.

Одной из основных задач семинара стало знакомство школьных учителей с результатами современных исследований, которые еще не вошли в учебники.

Директор НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", заведующая кафедрой востоковедения АлтГУ, профессор Юлия Лысенко отметила, что учебники невозможно обновлять ежегодно, в то время как научные знания постоянно дополняются.

"Тем временем накапливаются новые знания об истории Большого Алтая, отдельных народов и государств. Очень важно, чтобы учителя оперативно получали эту информацию и знакомились с научными достижениями. Наука - это новое знание, которое должно стать достоянием общества и служить ему", - сказала она.

Директор представительского центра НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" в КНУ, заведующая кафедрой регионоведения и кыргызоведения, профессор Жамыйкат Омурова рассказала, что ранее сотрудничество центра в научно-образовательной сфере было ориентировано преимущественно на преподавателей вузов. В 2026 году к работе привлекли школьных учителей.

По ее словам, особый интерес у участников вызвали современные исследования и новые открытия в археологии.

В программу семинара вошли лекции специалистов России и Кыргызстана. Профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Николай Серегин рассказал об археологии раннесредневековых тюрок Центральной Азии.

Доктор исторических наук, профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Кубат Табалдиев представил материалы об истории тюркских каганатов на основе археологических источников.

Юлия Лысенко представила итоги реализации проекта НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" за 2026 год и рассказала о подходах к исследованию номадных обществ. Старший преподаватель КНУ Саадат Шерматова выступила с лекцией об эмоциональном интеллекте и профессиональной устойчивости историка.

Учителям также передали научную и учебную литературу по истории тюркской цивилизации. Часть изданий получила библиотека школы-гимназии № 24 им. А. Токомбаева в Бишкеке, где открыт тематический кабинет "Тюркский мир Большого Алтая".

По итогам семинара стороны обозначили несколько дальнейших проектов. В начале октября планируется запустить конкурс научных работ школьников по тюркологии и истории тюркской цивилизации. Победителей намерены объявить к Наурызу 2027 года, а награждение провести на V Международном алтаистическом форуме в Барнауле осенью 2027 года.

Также планируется организовать совместную фотовыставку с Национальным историческим музеем Кыргызстана, посвященную тюркским артефактам и материалам экспедиций на Алтае и в Кыргызстане. Кроме того, организаторы намерены расширить работу с учителями и привлечь школы из регионов страны.

Организаторами семинара выступили Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана, Министерство науки и высшего образования России, Алтайский государственный университет, НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", КНУ им. Ж. Баласагына и Институт истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова НАН Кыргызстана.