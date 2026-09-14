Погода
$ 87.49 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

Учителя Кыргызстана получили новые материалы по истории тюркских народов

443  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Около 50 преподавателей вузов и учителей школ Кыргызстана изучили современные научные данные по истории, археологии и культуре тюркских народов Большого Алтая. Осенняя сессия методического семинара прошла 9-10 сентября в Кыргызском национальном университете им. Ж. Баласагына.

Участниками стали педагоги из Бишкека, Оша и других регионов Кыргызстана. По итогам обучения они получили сертификаты о дополнительном профессиональном образовании Алтайского государственного университета.

Одной из основных задач семинара стало знакомство школьных учителей с результатами современных исследований, которые еще не вошли в учебники.

Директор НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", заведующая кафедрой востоковедения АлтГУ, профессор Юлия Лысенко отметила, что учебники невозможно обновлять ежегодно, в то время как научные знания постоянно дополняются.

"Тем временем накапливаются новые знания об истории Большого Алтая, отдельных народов и государств. Очень важно, чтобы учителя оперативно получали эту информацию и знакомились с научными достижениями. Наука - это новое знание, которое должно стать достоянием общества и служить ему", - сказала она.

Директор представительского центра НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" в КНУ, заведующая кафедрой регионоведения и кыргызоведения, профессор Жамыйкат Омурова рассказала, что ранее сотрудничество центра в научно-образовательной сфере было ориентировано преимущественно на преподавателей вузов. В 2026 году к работе привлекли школьных учителей.

По ее словам, особый интерес у участников вызвали современные исследования и новые открытия в археологии.

В программу семинара вошли лекции специалистов России и Кыргызстана. Профессор кафедры археологии, этнографии и музеологии АлтГУ Николай Серегин рассказал об археологии раннесредневековых тюрок Центральной Азии.

Доктор исторических наук, профессор Кыргызско-Турецкого университета "Манас" Кубат Табалдиев представил материалы об истории тюркских каганатов на основе археологических источников.

Юлия Лысенко представила итоги реализации проекта НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай" за 2026 год и рассказала о подходах к исследованию номадных обществ. Старший преподаватель КНУ Саадат Шерматова выступила с лекцией об эмоциональном интеллекте и профессиональной устойчивости историка.

Учителям также передали научную и учебную литературу по истории тюркской цивилизации. Часть изданий получила библиотека школы-гимназии № 24 им. А. Токомбаева в Бишкеке, где открыт тематический кабинет "Тюркский мир Большого Алтая".

По итогам семинара стороны обозначили несколько дальнейших проектов. В начале октября планируется запустить конкурс научных работ школьников по тюркологии и истории тюркской цивилизации. Победителей намерены объявить к Наурызу 2027 года, а награждение провести на V Международном алтаистическом форуме в Барнауле осенью 2027 года.

Также планируется организовать совместную фотовыставку с Национальным историческим музеем Кыргызстана, посвященную тюркским артефактам и материалам экспедиций на Алтае и в Кыргызстане. Кроме того, организаторы намерены расширить работу с учителями и привлечь школы из регионов страны.

Организаторами семинара выступили Министерство науки, высшего образования и инноваций Кыргызстана, Министерство науки и высшего образования России, Алтайский государственный университет, НОЦ алтаистики и тюркологии "Большой Алтай", КНУ им. Ж. Баласагына и Институт истории, археологии и этнологии им. Б. Джамгерчинова НАН Кыргызстана.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461537
Теги:
вуз, наука, Россия, археология, Кыргызстан, история
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  