Эксперты обсудили индустрию гостеприимства в Кыргызстане

Под эгидой Общественного фонда "Евразия Кей Джи" в Кыргызстане состоялось обсуждение проблем сферы гостеприимства в сервисной экономике республики. Данная организация реализует гуманитарные проекты, поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает направления в сферах образования, медицины и молодежного обмена. Работа фонда включает создание профессиональных платформ и форумов для преподавателей школ и вузов, выделение грантов для журналистов и блогеров, а также поддержку проектов в области сохранения истории и культуры.

Актуальность исследования сферы гостеприимства в сервисной экономике Кыргызстана в 2026 году высока - она продиктована сразу несколькими острыми вызовами и возможностями. "Исследование потенциала развития индустрии гостеприимства в сервисной экономике Кыргызской Республики" - под таким названием был обозначен круглый стол, посвященный данной теме.

Инклюзивный опыт

Дискуссию поддержали участники международного инклюзивного лагеря "Паруса духа 2026: Движение Экстрабилити. Выбираем продолжать", организованного автономной некоммерческой организацией "Белая трость". В его состав вошли люди с инвалидностью (незрячие, слабовидящие, с нарушениями слуха и аутизмом) и без нее из Кыргызстана, Казахстана, России, Турции, Узбекистана и других стран. Такой выбор обусловлен авторами исследования неслучайно: тема инклюзии актуальна для сервисной экономики любого государства. Представленные результаты помогут в создании прочной основы для дальнейшего развития инклюзивных систем и услуг, расширяя возможности людей с инвалидностью для полноценного участия в социальной, экономической и общественной жизни страны.

С 24 августа по 5 сентября на Иссык-Куле проходил первый этап этого международного инклюзивного проекта. В 2026 году его мероприятия запланированы в Кыргызстане, Казахстане и Турции. В этом году состоялся десятый юбилейный сезон инициативы, объединивший парусный спорт и интеграцию в общество. Участники управляли парусными тримаранами и гребными катамаранами, а также создавали социальные инициативы. По данным организаторов, за время существования проекта его площадки охватили 16 стран, включая проведение пяти международных маршрутов, 46 регат и соревнований по парусному и гребному спорту, а также семи инклюзивных лагерей. На этот раз команда примкнула ко Всемирным играм кочевников в Кыргызстане. Секция "Мастерские кочевника: традиция, движение, гостеприимство и будущее" включала восемь интерактивных станций, где люди с инвалидностью и волонтеры проводили для гостей мастер-классы, часть которых проходила с закрытыми глазами.

Факторы роста и ключевые вызовы

Участники круглого стола отметили ряд ключевых аргументов о необходимости постановки и решения обозначенной проблемы.

Во-первых, был отмечен динамичный рост сектора. Например, за первое полугодие 2026 года выручка гостиниц и ресторанов достигла 27,7 млрд сомов - это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во-вторых, в Кыргызстане оформляется туристическая специализация и экспорт услуг. Для страны отельный бизнес, гастросервис и туризм - одни из ключевых драйверов сервисной экономики. Республика привлекает гостей природой, активным и этнотуризмом: число прибывающих с 2021 по 2025 год выросло более чем в 4 раза - с 1,3 до 5,3 млн человек.

В-третьих, Правительство КР определилось с новыми стратегическими инициативами, поставив амбициозные цели. В Программе развития до 2030 года заложено увеличение доли туризма в ВВП до 7% и повышение конкурентоспособности отрасли. Страна выступает инициатором и главным центром проведения Всемирных игр кочевников, в республике создаются крупнейший всесезонный горнолыжный и туристический кластер мирового уровня в Иссык-Кульской области "Ала-Тоо Резорт" и экогород Асман.

В-четвертых, наблюдается технологическая трансформация сферы туризма и сервисной экономики в целом.

В-пятых, развитие отрасли провоцирует возникновение новых экологических и социальных вызовов, поскольку быстрый рост турпотока создает нагрузку на природные ресурсы. В КР уже вводятся меры контроля: унифицированный учет посетителей в ООПТ, штрафы за мусор и использование дронов.

В-шестых, быстрый рост сервисных направлений опережает подготовку квалифицированных кадров.

Гостеприимство как стратегический кластер

Организатор и модератор круглого стола - Михаил Федоров, президент АНО "Центр Европейско-Азиатских исследований", один из учредителей ОО "Диалог культур и цивилизаций" (г. Бишкек), профессор Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, доктор экономических наук, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, инициатор проведения данного круглого стола (г. Бишкек) - отметил, что для формирования долгосрочной экономической политики в сервисной экономике Кыргызской Республики необходимо понять, как в стране формируется и развивается эта сфера, какие модели бизнеса работают, как взаимодействуют государство, бизнес и потребители. Таким образом, стоит задача не просто констатировать факты роста, а глубоко разобрать механизмы развития, выявить системные проблемы и предложить практические рекомендации для бизнеса, регуляторов и образовательных учреждений.

Михаил Федоров обозначил индустрию гостеприимства как часть более широкой сервисной экономики и предложил обсудить не только туризм в узком смысле, но и всю систему: гостиничный и ресторанный сервис, общественное питание, логистику, подготовку кадров, языковую подготовку, региональное развитие и качество среды.

Отдельно он указал, что Кыргызстан обладает сильными природными и культурными ресурсами, а туризм растет, но развитие требует профессиональных кадров и преодоления территориальных диспропорций, когда туристические потоки и инфраструктура концентрируются преимущественно в отдельных зонах.

Оценивая масштабы инфраструктурных преобразований и новые требования к качеству услуг, модератор озвучил позицию экспертного сообщества.

"Кыргызстан вступил в период ускоренного экономического и инфраструктурного развития. Строятся дороги и аэропорты, растет жилищное строительство, расширяется туристическая инфраструктура, реализуются крупные инвестиционные проекты. Для страны с ограниченной экономической базой это безусловно позитивная тенденция. Индустрия гостеприимства в сервисной экономике все больше ставится центром экономической активности, стимулируя рост инноваций и развитие человеческого капитала. Кыргызстан широко открывает свои двери миру. По мере роста числа туристов, предпринимателей и иностранных гостей, посещающих нашу страну, должно повышаться и качество оказываемых им услуг", - подчеркнул Михаил Федоров.

Говоря о ценностных ориентирах отрасли, спикер напомнил о выступлении Президента Кыргызстана Садыра Жапарова на торжественной церемонии открытия обновленного отеля "Ак-Кеме".

"Наш народ издавна славился своим гостеприимством. Для нас прием гостей - это не просто оказание услуг, а часть нашей культуры, традиций и мировоззрения. Если мы сможем сочетать эти ценности, унаследованные от наших предков, с современными технологиями сегодняшнего дня, я убежден, что Кыргызстан станет одной из самых привлекательных туристических стран в мире", - сказал тогда глава государства.

И вот здесь становится очевидным, что наиболее важным стратегическим инструментом для развития страны является национальная идентичность кыргызов, бережно сохраняемые традиции гостеприимства и великодушия - те качества, которые высоко ценятся в сервисной сфере. Международные проекты, реализуемые Кыргызстаном на современном этапе, в том числе Всемирные игры кочевников, не просто дань прошлому. Это завоевание прочного места страны на мировой арене, демонстрация высокой культуры кыргызов, сохранение традиций предков и инкорпорирование их в современные реалии. Кыргызстан формирует собственную культурную повестку, архитектуру нравственности, основанную на гостеприимстве и великодушии, сформированную предками и подхваченную молодым поколением", - отметил Федоров.

Подводя итоги дискуссии, профессор предложил емкое определение ключевого вектора развития.

"Рассматривать гостеприимство следует как один из ключевых кластеров развития Кыргызстана, соединяющий туризм, здоровье, питание, природную среду и качество жизни", - резюмировал Михаил Федоров.

По итогам проведенного заседания была принята Резолюция по дальнейшему развитию индустрии гостеприимства в Кыргызстане.