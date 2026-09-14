Погода
$ 87.49 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

Эксперты обсудили индустрию гостеприимства в Кыргызстане

279  0
- Карыпбай кызы Толгонай
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Под эгидой Общественного фонда "Евразия Кей Джи" в Кыргызстане состоялось обсуждение проблем сферы гостеприимства в сервисной экономике республики. Данная организация реализует гуманитарные проекты, поддерживает социально значимые инициативы, дает возможность людям разных культур общаться друг с другом, развивает направления в сферах образования, медицины и молодежного обмена. Работа фонда включает создание профессиональных платформ и форумов для преподавателей школ и вузов, выделение грантов для журналистов и блогеров, а также поддержку проектов в области сохранения истории и культуры.

Актуальность исследования сферы гостеприимства в сервисной экономике Кыргызстана в 2026 году высока - она продиктована сразу несколькими острыми вызовами и возможностями. "Исследование потенциала развития индустрии гостеприимства в сервисной экономике Кыргызской Республики" - под таким названием был обозначен круглый стол, посвященный данной теме.

Инклюзивный опыт

Дискуссию поддержали участники международного инклюзивного лагеря "Паруса духа 2026: Движение Экстрабилити. Выбираем продолжать", организованного автономной некоммерческой организацией "Белая трость". В его состав вошли люди с инвалидностью (незрячие, слабовидящие, с нарушениями слуха и аутизмом) и без нее из Кыргызстана, Казахстана, России, Турции, Узбекистана и других стран. Такой выбор обусловлен авторами исследования неслучайно: тема инклюзии актуальна для сервисной экономики любого государства. Представленные результаты помогут в создании прочной основы для дальнейшего развития инклюзивных систем и услуг, расширяя возможности людей с инвалидностью для полноценного участия в социальной, экономической и общественной жизни страны.

С 24 августа по 5 сентября на Иссык-Куле проходил первый этап этого международного инклюзивного проекта. В 2026 году его мероприятия запланированы в Кыргызстане, Казахстане и Турции. В этом году состоялся десятый юбилейный сезон инициативы, объединивший парусный спорт и интеграцию в общество. Участники управляли парусными тримаранами и гребными катамаранами, а также создавали социальные инициативы. По данным организаторов, за время существования проекта его площадки охватили 16 стран, включая проведение пяти международных маршрутов, 46 регат и соревнований по парусному и гребному спорту, а также семи инклюзивных лагерей. На этот раз команда примкнула ко Всемирным играм кочевников в Кыргызстане. Секция "Мастерские кочевника: традиция, движение, гостеприимство и будущее" включала восемь интерактивных станций, где люди с инвалидностью и волонтеры проводили для гостей мастер-классы, часть которых проходила с закрытыми глазами.

Факторы роста и ключевые вызовы

Участники круглого стола отметили ряд ключевых аргументов о необходимости постановки и решения обозначенной проблемы.

Во-первых, был отмечен динамичный рост сектора. Например, за первое полугодие 2026 года выручка гостиниц и ресторанов достигла 27,7 млрд сомов - это на 10,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Во-вторых, в Кыргызстане оформляется туристическая специализация и экспорт услуг. Для страны отельный бизнес, гастросервис и туризм - одни из ключевых драйверов сервисной экономики. Республика привлекает гостей природой, активным и этнотуризмом: число прибывающих с 2021 по 2025 год выросло более чем в 4 раза - с 1,3 до 5,3 млн человек.

В-третьих, Правительство КР определилось с новыми стратегическими инициативами, поставив амбициозные цели. В Программе развития до 2030 года заложено увеличение доли туризма в ВВП до 7% и повышение конкурентоспособности отрасли. Страна выступает инициатором и главным центром проведения Всемирных игр кочевников, в республике создаются крупнейший всесезонный горнолыжный и туристический кластер мирового уровня в Иссык-Кульской области "Ала-Тоо Резорт" и экогород Асман.

В-четвертых, наблюдается технологическая трансформация сферы туризма и сервисной экономики в целом.

В-пятых, развитие отрасли провоцирует возникновение новых экологических и социальных вызовов, поскольку быстрый рост турпотока создает нагрузку на природные ресурсы. В КР уже вводятся меры контроля: унифицированный учет посетителей в ООПТ, штрафы за мусор и использование дронов.

В-шестых, быстрый рост сервисных направлений опережает подготовку квалифицированных кадров.

Гостеприимство как стратегический кластер

Организатор и модератор круглого стола - Михаил Федоров, президент АНО "Центр Европейско-Азиатских исследований", один из учредителей ОО "Диалог культур и цивилизаций" (г. Бишкек), профессор Кыргызского государственного технического университета им. И. Раззакова, доктор экономических наук, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН, инициатор проведения данного круглого стола (г. Бишкек) - отметил, что для формирования долгосрочной экономической политики в сервисной экономике Кыргызской Республики необходимо понять, как в стране формируется и развивается эта сфера, какие модели бизнеса работают, как взаимодействуют государство, бизнес и потребители. Таким образом, стоит задача не просто констатировать факты роста, а глубоко разобрать механизмы развития, выявить системные проблемы и предложить практические рекомендации для бизнеса, регуляторов и образовательных учреждений.

Михаил Федоров обозначил индустрию гостеприимства как часть более широкой сервисной экономики и предложил обсудить не только туризм в узком смысле, но и всю систему: гостиничный и ресторанный сервис, общественное питание, логистику, подготовку кадров, языковую подготовку, региональное развитие и качество среды.

Отдельно он указал, что Кыргызстан обладает сильными природными и культурными ресурсами, а туризм растет, но развитие требует профессиональных кадров и преодоления территориальных диспропорций, когда туристические потоки и инфраструктура концентрируются преимущественно в отдельных зонах.

Оценивая масштабы инфраструктурных преобразований и новые требования к качеству услуг, модератор озвучил позицию экспертного сообщества.

"Кыргызстан вступил в период ускоренного экономического и инфраструктурного развития. Строятся дороги и аэропорты, растет жилищное строительство, расширяется туристическая инфраструктура, реализуются крупные инвестиционные проекты. Для страны с ограниченной экономической базой это безусловно позитивная тенденция. Индустрия гостеприимства в сервисной экономике все больше ставится центром экономической активности, стимулируя рост инноваций и развитие человеческого капитала. Кыргызстан широко открывает свои двери миру. По мере роста числа туристов, предпринимателей и иностранных гостей, посещающих нашу страну, должно повышаться и качество оказываемых им услуг", - подчеркнул Михаил Федоров.

Говоря о ценностных ориентирах отрасли, спикер напомнил о выступлении Президента Кыргызстана Садыра Жапарова на торжественной церемонии открытия обновленного отеля "Ак-Кеме".

"Наш народ издавна славился своим гостеприимством. Для нас прием гостей - это не просто оказание услуг, а часть нашей культуры, традиций и мировоззрения. Если мы сможем сочетать эти ценности, унаследованные от наших предков, с современными технологиями сегодняшнего дня, я убежден, что Кыргызстан станет одной из самых привлекательных туристических стран в мире", - сказал тогда глава государства.

И вот здесь становится очевидным, что наиболее важным стратегическим инструментом для развития страны является национальная идентичность кыргызов, бережно сохраняемые традиции гостеприимства и великодушия - те качества, которые высоко ценятся в сервисной сфере. Международные проекты, реализуемые Кыргызстаном на современном этапе, в том числе Всемирные игры кочевников, не просто дань прошлому. Это завоевание прочного места страны на мировой арене, демонстрация высокой культуры кыргызов, сохранение традиций предков и инкорпорирование их в современные реалии. Кыргызстан формирует собственную культурную повестку, архитектуру нравственности, основанную на гостеприимстве и великодушии, сформированную предками и подхваченную молодым поколением", - отметил Федоров.

Подводя итоги дискуссии, профессор предложил емкое определение ключевого вектора развития.

"Рассматривать гостеприимство следует как один из ключевых кластеров развития Кыргызстана, соединяющий туризм, здоровье, питание, природную среду и качество жизни", - резюмировал Михаил Федоров.

По итогам проведенного заседания была принята Резолюция по дальнейшему развитию индустрии гостеприимства в Кыргызстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461522
Теги:
туризм, Кыргызстан, Иссык-Куль, пансионат
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  