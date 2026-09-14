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Два центра для хранения ягод и фруктов запустили в Ошской области

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В Ошской области введены в эксплуатацию два торгово-логистических центра для хранения и переработки ягод и фруктов. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Один из центров - ОсОО "Эко Азык" - расположен в селе Кенеш. Он работает по цепочке добавленной стоимости "Ягодная продукция".

Второй торгово-логистический центр ОсОО "Азия Органикс" запущен в селе Толойкон. Его деятельность связана с шоковой заморозкой и хранением ягод и фруктов.

В министерстве отметили, что такие объекты предназначены для снижения сезонных потерь урожая, повышения эффективности хранения и переработки сельскохозяйственной продукции. Кроме того, они расширяют возможности местных фермеров по хранению выращенной продукции.

Центры запущены в рамках проекта "Региональное экономическое развитие Ошской области и города Ош", который реализуется за счет средств Всемирного банка.

Проект реализуют Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности совместно с Министерством экономики и коммерции и Министерством финансов. В его реализации также участвуют АРИС, Центр конкурентоспособности агробизнеса и ОАО "Государственный финансовый холдинг".


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URL: https://www.vb.kg/461538
Теги:
Минсельхоз, Ошская область, фермеры, урожай
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