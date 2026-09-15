Дарье Масловой спустя девять лет вручили награду за победу на Универсиаде

Кыргызстанская легкоатлетка Дарья Маслова получила государственную награду за победу на Всемирной летней Универсиаде 2017 года спустя девять лет после соревнований.

Как рассказала спортсменка в социальных сетях, она приехала на стадион по личным делам, где ей неожиданно вручили Почётную грамоту Правительства Кыргызской Республики и нагрудный знак. Награды были присуждены ей ещё в 2017 году.

Маслова была удостоена награды за завоёванную в Тайбэе золотую медаль в беге на 10 тыс. метров.

Дарья Маслова - мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. Она представляла Кыргызстан на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В 2017 году легкоатлетка стала чемпионкой Азии на дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. метров. Год спустя она завоевала золото Азиатских игр в беге на 10 тыс. метров и серебро на дистанции 5 тыс. метров.

В 2021 году Маслова завершила профессиональную спортивную карьеру.