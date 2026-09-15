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Дарье Масловой спустя девять лет вручили награду за победу на Универсиаде

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанская легкоатлетка Дарья Маслова получила государственную награду за победу на Всемирной летней Универсиаде 2017 года спустя девять лет после соревнований.

Как рассказала спортсменка в социальных сетях, она приехала на стадион по личным делам, где ей неожиданно вручили Почётную грамоту Правительства Кыргызской Республики и нагрудный знак. Награды были присуждены ей ещё в 2017 году.

Маслова была удостоена награды за завоёванную в Тайбэе золотую медаль в беге на 10 тыс. метров.

Дарья Маслова - мастер спорта Кыргызской Республики международного класса. Она представляла Кыргызстан на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

В 2017 году легкоатлетка стала чемпионкой Азии на дистанциях 5 тыс. и 10 тыс. метров. Год спустя она завоевала золото Азиатских игр в беге на 10 тыс. метров и серебро на дистанции 5 тыс. метров.

В 2021 году Маслова завершила профессиональную спортивную карьеру.


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URL: https://www.vb.kg/461548
Теги:
легкая атлетика, Кыргызстан
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