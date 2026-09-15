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Ош впервые примет чемпионат Азии по шахматам среди сеньоров

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- Самуэль Деди Ирие
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В Оше с 15 по 25 октября 2026 года впервые пройдёт чемпионат Азии по шахматам среди сеньоров. Об этом сообщили в мэрии города.

Участниками международного турнира станут шахматисты из разных стран Азии. Соревнования проведут в двух возрастных категориях - 50+ и 65+.

Ожидается участие международных гроссмейстеров и мастеров, чемпионов своих стран, а также участников Всемирных шахматных олимпиад. Спортсмены будут соревноваться в классических шахматах, рапиде и блице.

Победителям присвоят официальный титул "Чемпион Азии". Общий призовой фонд турнира составит 4 тыс. долларов.

Чемпионат пройдёт в отеле Jannat Resort Osh. Его организуют Шахматный союз Кыргызстана и Ассоциация шахмат города Ош и Ошской области под эгидой FIDE и Азиатской шахматной федерации. Поддержку мероприятию окажет мэрия Оша.

Шахматисты из Кыргызстана также смогут выступить на чемпионате. Для участия необходимо иметь FIDE ID и соответствовать одной из возрастных категорий - 50+ или 65+.

Приём заявок продлится до 15 сентября 2026 года.


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URL: https://www.vb.kg/461549
Теги:
Ош, чемпионат, шахматы
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