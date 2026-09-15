Кыргызстан привлечет экспертов NABU к работе над Красной книгой

Министр природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана Акыл Токтобаев встретился с федеральным исполнительным директором Немецкого союза охраны природы (NABU) Инго Аммерманом. Об этом сообщает пресс-служба ведомстваю

Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество между Центром изучения биоразнообразия при министерстве и NABU, развитие Центра реабилитации снежного барса, а также продление и возможное расширение действующего меморандума о взаимопонимании.

Отдельное внимание уделили взаимодействию в рамках международных природоохранных конвенций CITES, CMS и Рамсарской конвенции.

На встрече также обсудили пересмотр и обновление Красной книги Кыргызстана. Токтобаев отметил важность использования современных научных данных и выразил заинтересованность в экспертной поддержке со стороны NABU.

Инго Аммерман сообщил о готовности организации поделиться имеющимся опытом и экспертными знаниями.

Кроме того, стороны рассмотрели проект IKI SYMBIOTIC, включающий компонент по Кыргызстану, и возможности его реализации с учетом национальных приоритетов в сфере сохранения биоразнообразия.

В завершение встречи обсуждались совместные меры по сохранению снежного барса, выполнению обязательств, предусмотренных Бишкекской декларацией, и подготовке мероприятий ко Всемирному дню снежного барса, который отмечается 23 октября.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить сотрудничество и реализацию совместных природоохранных инициатив.