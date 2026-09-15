Почему осенью у детей усиливается аллергия и что делать родителям

С наступлением осени у многих детей могут вновь появляться или усиливаться насморк, чихание, заложенность носа, зуд и покраснение глаз, кашель, свистящее дыхание и кожные проявления. На что следует обратить внимание родителям, рассказали в Министерстве здравоохранения Кыргызстана.

Рекомендации подготовил врач-аллерголог, доктор медицинских наук, профессор, президент ОО "Союз детских врачей КР" Шайирбек Сулайманов.

По словам специалиста, в условиях Кыргызстана осенью необходимо учитывать не только сезонную пыльцевую аллергию. Дети начинают больше времени проводить в помещениях, где источниками аллергенов могут быть домашняя пыль, клещи домашней пыли и плесень.

В первую очередь родителям рекомендуется уменьшить контакт ребенка с уже известным аллергеном. Для этого следует регулярно проводить влажную уборку, проветривать помещения, контролировать появление плесени и не допускать избыточной влажности.

Постельное белье необходимо регулярно стирать. Если у ребенка выявлена аллергия на клещей домашней пыли, могут использоваться специальные защитные чехлы для матрасов и подушек.

После прогулки ребенку желательно умыть лицо и вымыть руки. При выраженной сезонной аллергии рекомендуется принять душ и сменить одежду. При этом, как подчеркнул специалист, полностью ограничивать прогулки не следует, поскольку профилактические меры должны быть разумными и подбираться индивидуально.

Отдельное внимание необходимо уделять установлению причины аллергии. По словам Сулайманова, современная аллергология постепенно отходит от подхода, при котором диагноз ставится только на основании симптомов или одного анализа крови.

При диагностике учитываются подробный аллергологический анамнез, результаты кожных тестов и определение специфических IgE. В сложных случаях может применяться компонентная, или молекулярная, аллергодиагностика. Она позволяет определить чувствительность организма к отдельным белковым компонентам аллергена.

В Минздраве также обращают внимание, что современное лечение аллергических заболеваний не ограничивается приемом антигистаминных препаратов.

При аллергическом рините и некоторых других заболеваниях может рассматриваться аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ). Этот метод направлен непосредственно на иммунологический механизм заболевания. У некоторых пациентов такое лечение может не только уменьшить симптомы, но и повлиять на дальнейшее течение аллергического заболевания.

Еще одним направлением современной детской аллергологии является применение биологических препаратов. Они имеют особое значение при тяжелых заболеваниях, связанных с аллергическим воспалением типа 2, а также при пищевой аллергии. Продолжаются исследования возможностей сочетания иммунотерапии и таргетных биологических препаратов.

По словам специалиста, профилактика аллергических заболеваний должна начинаться еще в раннем детстве. Риск их развития связан с совокупностью факторов раннего периода жизни и окружающей среды.

Для Кыргызстана, отметил Сулайманов, важно развивать раннее выявление детей из группы риска, повышать информированность родителей и врачей первичного звена, совершенствовать аллергологическую диагностику и обеспечивать детям с тяжелыми аллергическими заболеваниями доступ к современным методам лечения.

При этом родителям не рекомендуется самостоятельно ставить ребенку диагноз, назначать длительные курсы лекарственных препаратов или без медицинских показаний исключать из его рациона большое количество продуктов.

"Не каждый насморк является аллергией, и не всякая пищевая реакция означает пищевую аллергию. Не следует самостоятельно назначать ребенку длительные курсы лекарств или исключать из рациона большое количество продуктов без подтвержденного диагноза", - подчеркнул Сулайманов.

Обратиться к педиатру, аллергологу или детскому пульмонологу необходимо, если симптомы повторяются, мешают ребенку спать, учиться или заниматься спортом, а также сопровождаются приступами кашля и затруднением дыхания.

По словам специалиста, современный подход в аллергологии направлен не только на устранение симптомов, но и на точную диагностику, подбор индивидуального лечения и предупреждение тяжелых проявлений заболевания.