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Дамир Осмонов открыл новые медицинские объекты в Канте

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В Канте при Центре общеврачебной практики Ысык-Атинского района открыли группу семейных врачей, здание службы скорой медицинской помощи, сквер и детскую площадку. Объекты посетил министр здравоохранения Кыргызстана Дамир Осмонов.

Как сообщили в Минздраве, открытие новых объектов направлено на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей Канта и создание более комфортных условий для работы медицинских специалистов.

Центр общеврачебной практики Ысык-Атинского района включает 21 группу семейных врачей и 35 фельдшерско-акушерских пунктов. Они обслуживают более 220 тыс. человек.

По данным ведомства, новая группа семейных врачей позволит расширить возможности оказания первичной медико-санитарной помощи населению, а новое здание службы скорой помощи должно способствовать более оперативному оказанию экстренной медицинской помощи.

"Профилактика, ранняя диагностика и забота о здоровье граждан на уровне организаций первичной медико-санитарной помощи - одно из наших приоритетных направлений. Чем больше мы будем укреплять это звено, тем больше пользы принесем людям и экономике страны, сможем лучше заботиться о здоровье населения и способствовать увеличению продолжительности жизни", - отметил Дамир Осмонов.

По его словам, именно первичное звено обладает одним из наиболее значительных потенциалов системы здравоохранения.

В рамках проекта также благоустроили территорию медицинского учреждения. Здесь появились сквер и детская площадка для пациентов, их близких и посетителей.

В реализацию проекта вклад внес общественный фонд "Smart Generation". Дамир Осмонов поблагодарил президента фонда Мохаммада Абеда Эль Жажи за поддержку инициатив по развитию медицинской инфраструктуры.


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URL: https://www.vb.kg/461584
Теги:
Кант, Кыргызстан, больница, Минздрав
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