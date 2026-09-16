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Школьные учебники в Кыргызстане хотят маркировать QR-кодами

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В Кыргызстане школьные учебники планируют маркировать QR-кодами или штрихкодами, чтобы отслеживать их распределение. Об этом депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев написал на своей странице в соцсети.

По его словам, сегодня состоялось совещание по вопросу дефицита учебников в школах и их продажи на рынках. В нем приняли участие заместитель министра просвещения и генеральный директор государственной типографии "Учкун".

Участники договорились внедрить QR-код или штрихкод, по которому можно будет определить, по какому заказу напечатан учебник, для какой школы он предназначен и в каком количестве был заказан. Это позволит отслеживать движение учебников и выяснять, откуда они попадают в продажу.

Напомним, накануне Бекешев поднял эту проблему на заседании парламентского Комитета по бюджету, где рассматривалось дополнительное выделение 600 млн сомов на издание учебников. Депутат обратил внимание, что при нехватке учебников в школах книги, напечатанные государственной типографией "Учкун", свободно продаются на рынках.

После этого председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев поручил ГКНБ и МВД разобраться, каким образом предназначенные для школ учебники оказываются в продаже.

"Учебники, напечатанные за государственные деньги для школьников, должны доходить до школ, а не до рынка", - написал Бекешев.


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URL: https://www.vb.kg/461592
Теги:
Адылбек Касымалиев, Дастан Бекешев, книги, школа, Кыргызстан, Депутат, Кабинет министров
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