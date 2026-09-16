В Кыргызстане появится новый государственный комплекс для хранения лекарств

Говоря о лекарственной безопасности они очень сильно лицемерят. Все лишь упирается в деньги! Для некоторых лиц в государстве, лекарства лишь бизнес и источник наживы. Нам бы давно пора задуматься о строгом отборе лекарственных стредств, которые действительно помогают в лечении, а не покупать все подряд, чтобы потом тупо пихать населению безполезные лекарства за большие деньги! Уверен из всех лекарств что закупает государство лишь 10% реально нужны для лечения. Остальное - дорогие пустышки! Аптечный бизнес это отдельный вид бардака, о котором даже противно вспоминать...