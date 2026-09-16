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В Кыргызстане появится новый государственный комплекс для хранения лекарств

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В Кыргызстане началось строительство современного фармацевтического складского-логистического комплекса государственного предприятия "Кыргызфармация" при Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Сегодня, 16 сентября, председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев принял участие в церемонии закладки капсулы под строительство объекта.

Выступая на мероприятии, глава Кабмина заявил, что новый комплекс станет частью государственной системы обеспечения лекарственной безопасности страны.

По его словам, президент Садыр Жапаров поставил задачу обеспечить население качественными, безопасными и доступными лекарственными средствами на постоянной основе.

"Сегодня мы закладываем фундамент новой государственной системы, которая укрепит лекарственную безопасность страны", - отметил Касымалиев.


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URL: https://www.vb.kg/461593
Теги:
Адылбек Касымалиев, лекарства, строительство, Кыргызстан, Кабинет министров
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Комментарии
Читатель
16.09.2026, 15:22

Говоря о лекарственной безопасности они очень сильно лицемерят. Все лишь упирается в деньги! Для некоторых лиц в государстве, лекарства лишь бизнес и источник наживы. Нам бы давно пора задуматься о строгом отборе лекарственных стредств, которые действительно помогают в лечении, а не покупать все подряд, чтобы потом тупо пихать населению безполезные лекарства за большие деньги! Уверен из всех лекарств что закупает государство лишь 10% реально нужны для лечения. Остальное - дорогие пустышки! Аптечный бизнес это отдельный вид бардака, о котором даже противно вспоминать...

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