Кыргызстан принял участие в заседании Совета РАТС ШОС в Исламабаде

Делегация Кыргызстана во главе с заместителем председателя ГКНБ, директором Антитеррористического центра Алишером Эрбаевым приняла участие в 46-м заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Заседание прошло 14 сентября в Исламабаде под председательством Пакистана. Участники обсудили вопросы региональной безопасности и дальнейшее взаимодействие в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

В заседании приняли участие представители Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета РАТС ШОС.

Одним из основных вопросов стало дальнейшее сотрудничество компетентных органов стран ШОС. Участники рассмотрели ход выполнения ранее принятых решений, утвердили планы работы Исполнительного комитета РАТС ШОС и экспертных групп.

Также приняты решения по созданию и совершенствованию информационной инфраструктуры для укрепления взаимодействия между странами.

В 2027 году планируется провести совместную информационную операцию по противодействию терроризму, а также практический семинар и антитеррористическое учение. Основное внимание будет уделено выявлению и пресечению использования интернета в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Кроме того, в Казахстане планируется провести XIII Международную научно-практическую конференцию по вопросам сотрудничества государств – членов ШОС и государства-наблюдателя в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму.

На заседании Совет РАТС ШОС также осудил новые военные нападения на Иран и подтвердил ранее выраженную позицию организации. Участники выразили соболезнования правительству и народу Ирана в связи с гибелью Верховного лидера страны Сейеда Али Хаменеи и поддержали усилия по деэскалации напряженности и обеспечению стабильности в регионе.

По итогам заседания председательство в Совете РАТС ШОС перешло от Пакистана к России. Следующее заседание планируется провести в Ташкенте.