Саммит "Центральная Азия - Республика Корея" будут проводить раз в два года

Главы государств Центральной Азии и Республики Корея договорились проводить саммит "Центральная Азия – Республика Корея" на регулярной основе один раз в два года. Соответствующее положение закреплено в Сеульской декларации, принятой сегодня, 16 сентября, по итогам первого саммита. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В промежутках между саммитами планируется проводить форум сотрудничества "Республика Корея – Центральная Азия" на уровне министров иностранных дел. Он станет механизмом мониторинга реализации достигнутых договоренностей и подготовки повестки следующей встречи.

Также стороны приветствовали создание заседания старших должностных лиц на уровне заместителей министров иностранных дел.

Казахстан выразил готовность провести второй саммит в Астане в 2028 году. Другие государства поддержали это предложение.

В Сеульской декларации определены четыре основных направления дальнейшего сотрудничества: институционализация партнерства, совместная работа в интересах мира и стабильности, развитие инноваций и экономического сотрудничества, а также расширение гуманитарных связей.

Отдельный блок документа посвящен вопросам безопасности. Лидеры подтвердили приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова и установлению прочного мира. Стороны также намерены развивать сотрудничество в противодействии терроризму, незаконному обороту наркотиков, киберугрозам, транснациональной преступности и нелегальной миграции.

В декларации отдельно отмечено избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы. Участники саммита заявили, что это отражает возрастающую роль Центральной Азии в решении вопросов международного мира и безопасности.

Значительная часть договоренностей касается экономики. Стороны намерены развивать торговлю и инвестиции, промышленность и устойчивые цепочки поставок, транспортную инфраструктуру, сельское хозяйство, энергетику, цифровизацию и сотрудничество в сфере критических минералов.

В частности, стороны договорились содействовать участию корейских компаний в строительстве, модернизации и управлении транспортной инфраструктурой Центральной Азии, а также в цифровизации и развитии систем умной мобильности.

В сфере технологий планируется расширять сотрудничество в области искусственного интеллекта, науки и инноваций. Отдельное внимание уделено поддержке малых и средних предприятий и стартапов.

Еще одним направлением станет развитие авиасообщения между Республикой Корея и странами Центральной Азии. Стороны намерены расширять сотрудничество в гражданской авиации, включая региональные авиаперевозки, повышение безопасности полетов и обмен опытом в управлении аэропортами и аэронавигации.

Декларация также предусматривает дальнейшее сотрудничество в здравоохранении, образовании, культуре, климатической политике, использовании водных ресурсов и трудовой мобильности.

С полным текстом Сеульской декларации можно ознакомиться на сайте.