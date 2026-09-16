Кыргызстан уступил Таиланду на старте футбольного турнира Азиады

Олимпийская сборная Кыргызстана по футболу неудачно стартовала на Азиатских играх 2026 года в Японии. В матче первого тура группы А подопечные Надыра Мамадалиева уступили сборной Таиланда со счётом 2:3.

Встреча состоялась 16 сентября на стадионе "Тойота". Кыргызстанские футболисты успешно начали матч и сумели повести с преимуществом в два мяча - 2:0. Однако удержать счёт им не удалось: сборная Таиланда забила три гола подряд и одержала волевую победу.

После первого тура сборная Кыргызстана остаётся без набранных очков. Вместе с ней в квартете А выступают команды Таиланда, Японии и Гонконга.

Следующий матч кыргызстанцы проведут 20 сентября против хозяев турнира - сборной Японии. Встреча начнётся в 19:30 по местному времени и также пройдёт на стадионе "Тойота".

Заключительный матч группового этапа сборная Кыргызстана сыграет 23 сентября против команды Гонконга. Для продолжения борьбы за выход в плей-офф кыргызстанским футболистам необходимо набирать очки в оставшихся встречах.

Футбольный турнир Азиатских игр проходит с 15 сентября по 3 октября, тогда как основная программа соревнований в префектуре Айти и городе Нагое рассчитана с 19 сентября по 4 октября 2026 года.