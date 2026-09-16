Бишкек и Сеул установили побратимские отношения. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании 16 сентября подписали мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и мэр Сеула О Се Хун.

Как сообщили в мэрии Бишкека, документ был подписан по итогам встречи глав двух столиц, которая состоялась в Сеуле.

Меморандум создает основу для развития прямого межмуниципального сотрудничества и реализации совместных инициатив.

Бишкек и Сеул намерены развивать взаимодействие в сферах торговли и экономики, науки, культуры, образования и городского управления. Также предусмотрены контакты между профильными подразделениями мэрий, обмен делегациями и опытом.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных связей и развитии практического и взаимовыгодного сотрудничества между двумя столицами.

Встреча Айбека Джунушалиева и О Се Хуна прошла в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Республику Корея и первого саммита "Центральная Азия – Республика Корея".