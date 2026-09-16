Погода
$ 87.43 - 87.80
€ 100.95 - 101.95

Бишкек и Сеул установили побратимские отношения

345  1
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бишкек и Сеул установили побратимские отношения. Соответствующий Меморандум о взаимопонимании 16 сентября подписали мэр Бишкека Айбек Джунушалиев и мэр Сеула О Се Хун.

Как сообщили в мэрии Бишкека, документ был подписан по итогам встречи глав двух столиц, которая состоялась в Сеуле.

Меморандум создает основу для развития прямого межмуниципального сотрудничества и реализации совместных инициатив.

Бишкек и Сеул намерены развивать взаимодействие в сферах торговли и экономики, науки, культуры, образования и городского управления. Также предусмотрены контакты между профильными подразделениями мэрий, обмен делегациями и опытом.

Стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении дружественных связей и развитии практического и взаимовыгодного сотрудничества между двумя столицами.

Встреча Айбека Джунушалиева и О Се Хуна прошла в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Республику Корея и первого саммита "Центральная Азия – Республика Корея".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461601
Теги:
Южная Корея, Бишкек, сотрудничество, Кыргызстан, мэрия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
Читатель
16.09.2026, 16:34

Бишкек и Сеул намерены развивать взаимодействие в торгово-экономической сфере, - как обычно, они думают о своем проклятом бизнесе. Вся суть вашего "побратимства".

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  