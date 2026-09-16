В Бишкеке определили победителей дебатов на корейском языке

Команда "Мугунхва" стала победителем конкурса дебатов на корейском языке на Кубок Посла Республики Корея, который прошел в Кыргызском государственном университете имени И. Арабаева.

Как сообщили в Посольстве Республики Корея в Кыргызстане, первое место заняли Мусарова София и Жолдошбек кызы Батма. Второе место получили Секишова Жанылай и Усеева Раяна из команды "Ольщигу", третье место заняли Куралова Аяулым и Туратбекова Бегимай из команды "Ёрым". Поощрительный приз получили Каныбекова Айзада и Абдылдаева Айпери из команды "Капибара".

Конкурс на Кубок Посла Республики Корея был посвящен первому саммиту "Центральная Азия - Республика Корея". Его организовали для студентов, изучающих корейский язык, чтобы дать им возможность продемонстрировать навыки аргументации и выражения своих мыслей на корейском языке.

В конкурсе приняли участие 12 команд по два человека, всего 24 участника. За дебатами наблюдали около 150 зрителей.

Участники обсуждали пять тем, связанных с учебой, карьерой и повседневной жизнью. Среди них изучение иностранных языков и обучение за рубежом, необходимость иметь хобби, выбор между стабильностью и новыми вызовами при трудоустройстве в молодом возрасте, инвестиции в получение нового опыта или накопления, а также необходимость школьной формы.

Команды представляли противоположные позиции и отстаивали их в ходе дебатов на корейском языке.

Посол Республики Корея в Кыргызстане Ким Квангдже отметил, что отношения между государствами в конечном счете начинаются с диалога между людьми.

"Сегодняшние дебаты на корейском языке стали площадкой, которая позволяет увидеть будущее отношений между двумя странами", – сказал он.

Посол также подчеркнул значение самого участия в конкурсе независимо от его результатов. По его словам, каждый из участников смог выразить свои мысли на языке, который не является для него родным.

На мероприятии также присутствовали ректор КГУ имени И. Арабаева Айгуль Абдраева, директор Центра образования в Бишкеке Джо Чан У, директор Института Седжон в Бишкеке Сон Дон Вон и председатель Ассоциации граждан Республики Корея в Кыргызстане Ким Ги Су.

В начале мероприятия участникам показали информационный видеоролик о первом саммите "Центральная Азия – Республика Корея". Для зрителей также провели викторину на корейском языке и розыгрыш призов.