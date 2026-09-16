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В Барскооне погибла иссык-кульская форель, образцы направили на анализ

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В реке Барскоон Джети-Огузского района зафиксирована гибель иссык-кульского жилингира (форели). Об этом сообщили в Департаменте рыбного хозяйства при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана.

Для установления причин гибели рыбы специалисты отобрали соответствующие образцы и направили их в Центр ветеринарной диагностики и экспертизы.

Лабораторные исследования проводятся для выявления возможных инфекционных заболеваний рыб.

Образцы были отобраны 12 сентября специалистами Джети-Огузского районного ветеринарного управления Службы ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов совместно со специалистами Иссык-Кульского областного регионального управления Службы ветеринарного и фитосанитарного контроля.

В Департаменте рыбного хозяйства отметили, что дополнительная информация будет предоставлена после получения результатов лабораторных исследований.


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URL: https://www.vb.kg/461604
Теги:
Иссык-Кульская область, рыбное хозяйство, Минприродресурсов
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