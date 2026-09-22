"Трабзонспор" сенсационно обыграл "Галатасарай" в матче турецкой Суперлиги

В матче 6-го тура турецкой футбольной Суперлиги "Трабзонспор" на домашней арене "Шенол Гюнеш" сенсационно разгромил стамбульский "Галатасарай" со счётом 4:0. Победа хозяев прервала успешную серию действующих лидеров чемпионата Турции.

"Галатасарай" подходил к игре в статусе фаворита турнира, однако столкнулся с кадровыми проблемами из-за травмы ключевого нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Тем не менее, стамбульцы выставили сильный состав: на флангах сыграли Лерой Сане и Рафаэл Леау, в центре поля - Лукас Торрейра, а оборону возглавил Давинсон Санчес.

Главным героем матча на турецком стадионе стал новый лидер "Трабзонспора" Мохамед Салах. Египетский форвард забил три мяча (на 4-й, 44-й и 80-й минутах), а также отдал результативную передачу Ноа Савиоло на 39-й минуте встречи.

Благодаря этой яркой победе "Трабзонспор" набрал 10 очков и поднялся на 5-ю строчку в таблице чемпионата Турции, а "Галатасарай" с 13 очками сохранил первое место в Суперлиге.