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"Трабзонспор" сенсационно обыграл "Галатасарай" в матче турецкой Суперлиги

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- Самуэль Деди Ирие
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В матче 6-го тура турецкой футбольной Суперлиги "Трабзонспор" на домашней арене "Шенол Гюнеш" сенсационно разгромил стамбульский "Галатасарай" со счётом 4:0. Победа хозяев прервала успешную серию действующих лидеров чемпионата Турции.

"Галатасарай" подходил к игре в статусе фаворита турнира, однако столкнулся с кадровыми проблемами из-за травмы ключевого нигерийского нападающего Виктора Осимхена. Тем не менее, стамбульцы выставили сильный состав: на флангах сыграли Лерой Сане и Рафаэл Леау, в центре поля - Лукас Торрейра, а оборону возглавил Давинсон Санчес.

Главным героем матча на турецком стадионе стал новый лидер "Трабзонспора" Мохамед Салах. Египетский форвард забил три мяча (на 4-й, 44-й и 80-й минутах), а также отдал результативную передачу Ноа Савиоло на 39-й минуте встречи.

Благодаря этой яркой победе "Трабзонспор" набрал 10 очков и поднялся на 5-ю строчку в таблице чемпионата Турции, а "Галатасарай" с 13 очками сохранил первое место в Суперлиге.


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URL: https://www.vb.kg/461688
Теги:
Турция, футбол
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