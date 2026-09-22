Погода
$ 87.44 - 87.80
€ 99.90 - 100.90

Citibank рассмотрит участие в крупных проектах Кыргызстана

317  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Кыргызстан и американский Citi подписали три меморандума о сотрудничестве. Стороны также обсудили возможность открытия филиала банка в Кыргызстане и установления новых корреспондентских отношений с государственными банками страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Договоренности достигнуты 21 сентября в Нью-Йорке во время встречи президента Садыра Жапарова со Стефани фон Фридбург, глобальным руководителем направления Citi по работе с государственным сектором. Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы государства в США.

По итогам переговоров меморандумы о взаимопонимании с Citi подписали Министерство финансов Кыргызстана, "Элдик Банк" и "АБанк".

Стороны рассмотрели дальнейшее сотрудничество в сфере международных расчетов, инвестиций и расширения доступа кыргызских банков к международной финансовой инфраструктуре. Отдельно обсуждалось установление новых корреспондентских отношений между Citi и государственными банками Кыргызстана, а также перспектива открытия филиала американского банка в стране.

Садыр Жапаров также рассказал о крупных проектах, реализуемых в Кыргызстане, среди которых железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, Камбаратинская ГЭС-1, город "Асман" и горнолыжный кластер "Ала-Тоо Резорт".

Представители Citi выразили заинтересованность в развитии корреспондентских отношений с государственными банками Кыргызстана и рассмотрении возможностей участия в реализуемых в стране проектах.

Ранее Citi участвовал в выходе кыргызского финансового сектора на международный рынок капитала. В апреле 2026 года "Элдик Банк" разместил дебютные еврооблигации на $500 млн, при этом Citigroup выступила одним из организаторов и букраннеров сделки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/461724
Теги:
банковский сектор, меморандум, США, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  