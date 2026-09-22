Citibank рассмотрит участие в крупных проектах Кыргызстана

Кыргызстан и американский Citi подписали три меморандума о сотрудничестве. Стороны также обсудили возможность открытия филиала банка в Кыргызстане и установления новых корреспондентских отношений с государственными банками страны. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Договоренности достигнуты 21 сентября в Нью-Йорке во время встречи президента Садыра Жапарова со Стефани фон Фридбург, глобальным руководителем направления Citi по работе с государственным сектором. Встреча состоялась в рамках рабочего визита главы государства в США.

По итогам переговоров меморандумы о взаимопонимании с Citi подписали Министерство финансов Кыргызстана, "Элдик Банк" и "АБанк".

Стороны рассмотрели дальнейшее сотрудничество в сфере международных расчетов, инвестиций и расширения доступа кыргызских банков к международной финансовой инфраструктуре. Отдельно обсуждалось установление новых корреспондентских отношений между Citi и государственными банками Кыргызстана, а также перспектива открытия филиала американского банка в стране.

Садыр Жапаров также рассказал о крупных проектах, реализуемых в Кыргызстане, среди которых железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан, Камбаратинская ГЭС-1, город "Асман" и горнолыжный кластер "Ала-Тоо Резорт".

Представители Citi выразили заинтересованность в развитии корреспондентских отношений с государственными банками Кыргызстана и рассмотрении возможностей участия в реализуемых в стране проектах.

Ранее Citi участвовал в выходе кыргызского финансового сектора на международный рынок капитала. В апреле 2026 года "Элдик Банк" разместил дебютные еврооблигации на $500 млн, при этом Citigroup выступила одним из организаторов и букраннеров сделки.