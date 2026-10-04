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Лидер каракалпакских протестов Даулетмурат Тажимуратов пожаловался на пытки

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Правозащитники получили копию рукописного обращения в ООН находящегося в заключении каракалпакского юриста и блогера Даулетмурата Тажимуратова, сообщает Туркменский Хельсинкский Фонд. Двухстраничный документ, написанный предположительно в середине сентября, оказался в распоряжении организации, которая привела фрагменты из его текста.

В своем письме осужденный активист описывает критические условия содержания и систематическое физическое насилие в колонии исполнения наказаний КИН-17. По словам Тажимуратова, его удерживают в камере размером 4 на 5 метров вместе с семью осведомителями администрации, а само помещение находится под постоянным видеонаблюдением и контролем надзирателей. Заключенный отмечает, что вынужден находиться в камере без пола, моется в туалете и не посещал баню уже 60 дней, а бумагу и письменные принадлежности ему выдают только дважды в неделю.

Тажимуратов заявил об открытом нарушении Уголовно-исполнительного кодекса РУз и ведомственных правил МВД. В обращении он рассказывает, что был переведен из Навоийской зоны после того, как вступил в конфликт с сотрудником из-за принуждения к пению гимна, бритью головы и избиениям, получив дополнительный срок. По прибытии в КИН-17 общий срок его заключения составил 14 лет. Он также сообщил о постоянном давлении: отказе в выдаче религиозных книг и предметов, а также о нескольких эпизодах жестоких избиений сотрудниками учреждения во главе с начальником режима Ш. Болтаевым и отданных им приказах о нанесении телесных повреждений.

Правозащитник подчеркивает, что избиения фиксировались на служебные боди-камеры, однако записи не проверяются компетентными органами. Из-за систематических истязаний 12 июля он совершил ответное нападение на двух сотрудников колонии. Отправляя письмо нелегальным путем, чтобы не подвергать опасности родственников, Тажимуратов призвал ООН о защите в рамках Всеобщей декларации прав человека и "Правил Нельсона Манделы", заявив, что в учреждении полностью отсутствует соблюдение законов.

На фоне обнародованных данных международная правозащитная организация Human Rights Watch выступила с заявлением, призвав власти Узбекистана незамедлительно обеспечить безопасность и здоровье Даулетмурата Тажимуратова и освободить его из-под стражи.


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URL: https://www.vb.kg/462032
Теги:
ООН, пытки, Узбекистан
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