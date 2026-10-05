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В Бишкеке открылся первый в истории Музей альпинизма Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке состоялось официальное открытие первого в истории республики Музея альпинизма Кыргызстана. Событие, совпавшее с 90-летием отечественного альпинизма, объединило ветеранов спорта, действующих спортсменов и молодых любителей гор.

"В Кыргызстане появилась еще одна точка притяжения", - так охарактеризовал открытие директор Государственного агентства по развитию туризма КР Эдуард Кубатов. Однако сама церемония напоминала не официальное мероприятие, а теплую встречу старых друзей. В одном пространстве сошлись легенды советской школы, покорители Эвереста и те, кто только начинает свой путь в спорте.

Попытки создать подобный музей предпринимались неоднократно, но реализовать проект удалось только сейчас. Главными инициаторами выступили альпинисты Вячеслав Александров и Юрий Башманов - мастер спорта и обладатель титула "Снежный барс". Специально под экспозицию Башманов построил отдельное здание площадью 15 на 16 метров на базе клуба К2.

По крупицам инициативная группа собирала артефакты, которые десятилетиями хранились в частных коллекциях, старых альбомах и чуланах.

"Начали уходить великие альпинисты, и их истории побед и трагедий уходили вместе с ними. В книге всего не отразишь, поэтому музей стал продолжением этой памяти", - делится Юрий Башманов.

Первый восходитель на Эверест от Кыргызстана Дмитрий Греков отмечает, что открытие музея - давно ожидаемое событие для всего сообщества:

"Особая ценность в том, что сюда попали редкие документы и личные вещи альпинистов. За каждым предметом - отдельная история, маршрут и дружба. Для нас это прежде всего встреча с прошлым и стимул развивать альпинизм дальше".

Среди гостей мероприятия были такие легенды, как покоритель всех советских семитысячников Леван Алибегашвили, альпинисты Игорь Пухов, Владимир Вакурин, Евгений Дармин и другие.

Организаторы подчеркивают: музей не станет застывшей экспозицией. Здесь планируют проводить встречи с покорителями мировых вершин, временные выставки и лекции для молодежи.


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URL: https://www.vb.kg/462039
Теги:
альпинизм, музей, Бишкек, Кыргызстан
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