КНДР заявила об испытании ракеты с искусственным интеллектом

Пхеньян провел успешный запуск стратегической баллистической ракеты средней дальности, оснащенной системами маневрирования и искусственного интеллекта. По заявлениям северокорейской стороны, новейшая разработка способна изменять траекторию полета на предельно малых высотах, что делает ее практически уязвимой для систем противоракетной обороны Южной Кореи и Японии.

За пуском, состоявшимся в районе прибрежного города Вонсан, лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын. Влиятельная сестра главы государства Ким Ё Чжон подчеркнула, что ракета относится к категории стратегических, подразумевающей возможность нести ядерный боезаряд. Комментируя расхождения в оценках дальности полета между Сеулом и Токио (японские военные заявили о 680 км, а южнокорейские - о более чем 700 км), она заявила, что союзники США не смогли зафиксировать маневры ракеты в воздухе.

Очередная демонстрация военной силы прошла на фоне резкого эскалационного витка между двумя Кореями. Поводом для обострения стал инцидент 21 сентября, когда на минах в демилитаризованной зоне подорвались трое южнокорейских военнослужащих. Сеул и Командование ООН возложили ответственность за минирование на Пхеньян, потребовав официальных извинений и демонтажа заграждений.

Ким Ё Чжон категорически отвергла эти обвинения, назвав претензии южной стороны "жалкими" и пригрозив силовым ответом в случае открытия огня по северокорейским пограничникам.

Военное командование Южной Кореи перевело силы в состояние повышенной готовности, наладив обмен оперативными данными с США и Японией. В свою очередь, Тихоокеанское командование ВС США заявило, что проведенные КНДР испытания не несут прямой угрозы для американских территорий или их союзников в регионе