МИД России повторно предостерег иностранных граждан от поездок в Украину

Министерство иностранных дел Российской Федерации выступило с повторным заявлением, в котором настоятельно призвало иностранных граждан и дипломатический персонал покинуть Киев и отказаться от пребывания на территории Украины.

В ведомстве подчеркнули, что Вооруженные Силы РФ продолжают системно наносить массированные удары по объектам военного и административного назначения в Киеве и других городах страны в ответ на действия ВСУ против мирного населения и гражданской инфраструктуры.

Российская сторона напомнила, что подобные предупреждения и официальные ноты уже направлялись зарубежным партнерам в мае 2026 года. Кроме того, со схожими рекомендациями к своим гражданам ранее обращались власти США, Великобритании, стран ЕС, Норвегии и Швейцарии.

Несмотря на это, в МИД РФ констатировали, что ряд посольств продолжает работу в Киеве, а иностранные официальные лица совершают визиты в страну, тем самым осознанно подвергая свои жизни опасности. В дипломатическом ведомстве заявили, что удары по военным объектам будут продолжены, а вся ответственность за возможные последствия лежит на тех, кто игнорирует данные предостережения.