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Узбекистан объединил образовательные министерства в единое ведомство

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В Узбекистане провели масштабную реорганизацию образовательной сферы, создав единое Министерство образования и науки на базе двух ранее существовавших ведомств - Министерства дошкольного и школьного образования, а также Министерства высшего образования, науки и инноваций, передают местные СМИ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Главной причиной объединения ведомств стала необходимость устранения разобщённости между различными ступенями обучения. Власти Узбекистана пошли на этот шаг, чтобы построить сквозную и непрерывную траекторию развития человека от раннего детского возраста до высшей школы и академической науки. Ключевые цели преобразований включают формирование целостной системы воспитания и исследовательского сектора с едиными стандартами качества, сглаживание переходов между школой и вузом, создание централизованной структуры управления и повышение подотчётности всей сферы перед обществом.

Примечательно, что в Кыргызстане профильное ведомство, наоборот, разделили на два самостоятельных органа в лице Министерства просвещения и Министерства науки, высшего образования и инноваций. Причиной такого шага в КР стала высокая нагрузка на единое министерство, из-за чего школе и дошкольному воспитанию уделялось недостаточно внимания. Разделение призвано позволить каждому ведомству сфокусироваться на специфических задачах своего уровня, благодаря чему одно сосредоточится на базовом образовании и воспитании подрастающего поколения, а другое - на развитии университетской науки, академических исследований и коммерциализации инноваций.


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URL: https://www.vb.kg/462047
Теги:
Министерство образования, образование, реформы, Узбекистан, Кыргызстан
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