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Адылбек Касымалиев поздравил педагогов с профессиональным праздником

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Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев поздравил работников образования с профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. В своем обращении он отметил роль педагогов в развитии страны и заявил, что повышению качества образования продолжат уделять особое внимание.

"Уважаемые работники сферы образования, дорогие учителя и педагоги!

От имени Кабинета Министров Кыргызской Республики и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников образования!

Знания – это движущая сила исторического прогресса, благодаря которой человечество развивалось, стремилось к новым вершинам и достигло современного уровня развития: люди освоили космос, создали высотные здания, транспорт, строительную технику, морские суда и воздушные летательные аппараты. Неоценим труд воспитателей, учителей, преподавателей, научных работников и других специалистов, которые по капле собирали знания, превращая их в океан, передавали их из поколения в поколение, воспитывали и обучали подрастающее поколение, делились с ними своими знаниями и опытом.

Сегодня к сфере образования предъявляются новые требования и открываются новые возможности. Развитие современных технологий и изменения на рынке труда приводят к тому, что многие специальности утрачивают свою актуальность, одновременно появляются новые профессии. Требованием времени становится способность применять знания на практике. В условиях усиления внимания к прикладной науке мы ожидаем от вас активной работы и значительных результатов в этом направлении. Наряду с традиционными отраслями экономики необходимо развивать креативную экономику, обеспечивать успешное проведение научных исследований и опытно-конструкторских работ, чтобы стартапы и патенты стали обычной и неотъемлемой частью профессиональной деятельности.

Только тогда, когда встречаются талантливый наставник и целеустремленный ученик, можно достичь выдающихся результатов. Поэтому, уважаемые учителя, преподаватели, доценты и профессора, желаю, чтобы стремление ваших учеников и студентов к знаниям и достижениям в науке было сильным, а совместными усилиями вы добивались успехов, которые будут радовать сердце. Я искренне верю, что благодаря вашему труду результаты общереспубликанского тестирования наших выпускников будут год от года расти, открывая им двери в лучшие вузы.

На пути к построению сильного, развитого и конкурентоспособного государства особое внимание будет уделяться качеству образования. Работа по укреплению материально-технической базы образовательных учреждений, внедрению современных технологий и новых методов обучения, а также улучшению условий труда педагогов и всех работников сферы образования будет продолжена и в дальнейшем.

Уважаемые работники сферы образования!

Выражаю вам глубокую благодарность за самоотверженный труд, профессионализм и ответственность. Верю, что воспитанное и обученное вами молодое поколение внесет достойный вклад в процветание и развитие нашей страны и станет опорой и гордостью нашей Родины.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья и творческих успехов! Пусть ваш труд всегда получает достойную оценку, пусть вдохновение придает вам новые силы, а в работе неизменно сопровождают успех и достижения. Пусть в ваших семьях царят мир, согласие и благополучие!

С праздником!", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/462054
Теги:
Адылбек Касымалиев, образование, поздравление, учителя, Кабинет министров
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