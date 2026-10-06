Международные визионеры обсудили будущее технологий на Московском саммите

В рамках второго Московского стартап-саммита международные визионеры обсудили, как искусственный интеллект, робототехника и новые подходы к лидерству будут влиять на бизнес и общество. Специалист по лидерству и автор бестселлеров Робин Шарма, профессор Университета Экс-Марсель Карло Ровелли и президент и директор по искусственному интеллекту Terminus Group Лин Шао поделились своим взглядом на развитие технологий и роль человека в меняющемся мире. Организаторами саммита выступили правительство Москвы и Сбер.

Международные визионеры о будущем технологий

Специалист по лидерству и автор бестселлеров Робин Шарма обсудил с главным редактором "РБК Стиль" Евгением Тихоновичем роль лидера в эпоху искусственного интеллекта.

Шарма представил концепцию H.U.M.A.N., основанную на идее о том, что чем больше технологий используется в бизнесе, тем более человечными должны оставаться лидеры. По его мнению, искусственный интеллект должен помогать человеку, а технологии - оставаться инструментами, а не заменять человеческие качества.

В практической части выступления Шарма призвал основателей стартапов не путать занятость с производительностью, отказаться от чрезмерного использования профессионального жаргона в пользу историй, регулярно выделять время на отдых и генерацию новых идей и практиковать цифровой детокс.

Профессор Университета Экс-Марсель, один из основателей петлевой квантовой гравитации Карло Ровелли в рамках Московского стартап-саммита рассказал о роли ошибок и неопределенности в процессе создания новых идей. По его словам, стремление держаться за привычные представления может мешать прогрессу, а новые идеи рождаются из накопленных знаний и работы на границе известного и неизвестного.

Будущее робототехники и умных городов на саммите обсудил президент и директор по искусственному интеллекту Terminus Group Лин Шао. Он рассказал о реализованных компанией проектах умных городов и отметил, что важную роль в их развитии могут играть роботы.

По мнению эксперта, развитие физического искусственного интеллекта должно учитывать не только язык и математику, но и латентное знание, здравый смысл и интуицию. Среди ключевых направлений развития робототехники он выделил понимание мира, самоэволюционирование и автономность.

Сбер представил цифрового помощника для технологических предпринимателей

На саммите Сбер также представил "Кофаундера" - цифрового помощника для начинающих технологических предпринимателей. Сервис работает на базе GigaChat и рассчитан в том числе на пользователей без опыта в бизнесе и навыков программирования.

"Кофаундер" сопровождает пользователя на разных этапах создания технологического проекта: от поиска идеи и проверки гипотез до освоения вайбкодинга, разработки прототипа в GigaStudio и подготовки питчдека для инвесторов. Траектория работы строится индивидуально, а диалог дополняют подборки видеолекций и аналитических материалов.

В результате пользователь должен получить проработанный проект, с которым можно обращаться к инвесторам, подавать заявки на гранты и юридически оформлять бизнес.

В сервисе используются образовательные материалы ведущих университетов Китая, прежде всего Школы менеджмента Университета Фудань. Китайские специалисты также заложили основу обучающей логики помощника. Прошедшие программу смогут получить официальный образовательный сертификат вузов-партнеров, в том числе Фуданя.

Старший вице-президент, директор Центра перспективных инвестиций Сбербанка Алексей Катков отметил, что за последние шесть лет доля соло-основателей среди новых технологических компаний превысила треть, а талантливая молодежь генерирует идеи быстрее, чем рынок успевает предоставить инструменты для их реализации. Поэтому Сбер запускает цифрового помощника как единое окно для входа в технологическое предпринимательство - от проверки рыночных гипотез до написания первой строки кода.

Таким образом, второй Московский стартап-саммит стал площадкой одновременно для обсуждения долгосрочных технологических трендов и презентации практических инструментов, которые помогают предпринимателям превращать идеи в работающие проекты.