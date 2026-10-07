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Бишкекчанка просит увеличить количество автобусов на маршруте № 145

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- Назгуль Абдыразакова
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В редакцию VB.KG обратилась жительница Бишкека, которая рассказала о долгом ожидании автобуса № 145 в вечернее время.

По словам горожанки, после работы она примерно полчаса ждала нужный автобус. Когда он приехал, салон быстро заполнился, и попасть внутрь ей не удалось. Пришлось ждать следующий автобус, в который она смогла зайти с трудом из-за большого количества пассажиров.

При этом за время ожидания автобусы некоторых других маршрутов приезжали на остановку по два-три раза. Читательница также обратила внимание, что, по ее наблюдениям, по улице Горького общественный транспорт ходит не так часто, из-за чего в часы пик пассажирам приходится долго ждать нужный автобус.

"Хотелось бы, чтобы мэрия Бишкека обратила внимание на эту проблему и решила вопрос с нехваткой автобусов, особенно в часы пик", - рассказала горожанка.

Редакция vb.kg предлагает читателям поделиться своими наблюдениями. На каких маршрутах автобусов приходится ждать дольше всего и на каких улицах города, на ваш взгляд, не хватает общественного транспорта? Укажите номер маршрута, остановку и примерное время ожидания.


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URL: https://www.vb.kg/462101
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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