Бишкекчанка просит увеличить количество автобусов на маршруте № 145

В редакцию VB.KG обратилась жительница Бишкека, которая рассказала о долгом ожидании автобуса № 145 в вечернее время.

По словам горожанки, после работы она примерно полчаса ждала нужный автобус. Когда он приехал, салон быстро заполнился, и попасть внутрь ей не удалось. Пришлось ждать следующий автобус, в который она смогла зайти с трудом из-за большого количества пассажиров.

При этом за время ожидания автобусы некоторых других маршрутов приезжали на остановку по два-три раза. Читательница также обратила внимание, что, по ее наблюдениям, по улице Горького общественный транспорт ходит не так часто, из-за чего в часы пик пассажирам приходится долго ждать нужный автобус.

"Хотелось бы, чтобы мэрия Бишкека обратила внимание на эту проблему и решила вопрос с нехваткой автобусов, особенно в часы пик", - рассказала горожанка.

Редакция vb.kg предлагает читателям поделиться своими наблюдениями. На каких маршрутах автобусов приходится ждать дольше всего и на каких улицах города, на ваш взгляд, не хватает общественного транспорта? Укажите номер маршрута, остановку и примерное время ожидания.