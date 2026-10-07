Минсельхоз рекомендует фермерам выбирать семена после лабораторного анализа

Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Минсельхозе рекомендует фермерам использовать семена, прошедшие лабораторный анализ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В лабораториях семена проверяют на всхожесть, скорость и энергию прорастания, а также сортовую чистоту и соответствие заявленному сорту.

Такой анализ позволяет выявить некачественные, загрязненные и зараженные семена. Использование проверенного посевного материала способствует повышению урожайности, снижению экономических рисков и соблюдению государственных и экспортных требований.

В Минсельхозе подчеркнули, что выбор прошедших анализ семян дает фермерам больше уверенности в их качестве и будущем урожае.