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Минсельхоз рекомендует фермерам выбирать семена после лабораторного анализа

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Департамент по экспертизе сельскохозяйственных культур и садоводства при Минсельхозе рекомендует фермерам использовать семена, прошедшие лабораторный анализ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В лабораториях семена проверяют на всхожесть, скорость и энергию прорастания, а также сортовую чистоту и соответствие заявленному сорту.

Такой анализ позволяет выявить некачественные, загрязненные и зараженные семена. Использование проверенного посевного материала способствует повышению урожайности, снижению экономических рисков и соблюдению государственных и экспортных требований.

В Минсельхозе подчеркнули, что выбор прошедших анализ семян дает фермерам больше уверенности в их качестве и будущем урожае.


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URL: https://www.vb.kg/462121
Теги:
Минсельхоз, Кыргызстан, фермеры
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