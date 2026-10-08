Темирлан Султанбеков и Кадыр Атамбаев получили тюремные сроки

Первомайский районный суд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам и попытке насильственного захвата власти, фигурантами которого проходили члены партии "Социал-демократы" и ряд политических деятелей.

Согласно судебному решению, лидер "Социал-демократов" Темирлан Султанбеков приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Путем частичного сложения наказаний с неотбытым сроком по предыдущему делу о подкупе голосов (2025 года) итоговый срок составил 7 лет лишения свободы.

Сын бывшего президента КР Кадырбек Атамбаев признан виновным и получит 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Самый суровый вердикт вынесен Женишу Абдрахманову - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Остальным фигурантам назначены более мягкие меры:

Эрмек Эрматов приговорен к 2 годам лишения свободы, однако освобожден от отбывания наказания в колонии с назначением пробационного надзора. Серикбай Кубаланбек уулу освобожден в зале суда в связи с отбытием срока и подлежит принудительному выдворению в Казахстан. Бывший депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Кадыров полностью оправдан за отсутствием состава преступления. Ранее государственное обвинение запрашивало для подсудимых от 7,5 до 9,5 года лишения свободы.

Напомним, массовые задержания оппозиционных политиков и активистов прошли в конце ноября 2025 года накануне парламентских выборов. По версии МВД, фигуранты планировали организацию масштабных акций протеста и дестабилизацию обстановки после подведения итогов голосования. Позже в интернет попала видеозапись разговора Султанбекова с неизвестным лицом, ставшая одним из ключевых эпизодов расследования.

Судебное разбирательство стартовало 14 июля 2026 года и проходило в закрытом режиме. Материалы в отношении еще троих задержанных - Шайлообека Атазова, Урмата Барыктабасова и Дамира Мусакеева - ранее были выделены в отдельное производство.