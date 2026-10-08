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Темирлан Султанбеков и Кадыр Атамбаев получили тюремные сроки

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- Алина Мамаева
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Первомайский районный суд Бишкека завершил рассмотрение уголовного дела о подготовке к массовым беспорядкам и попытке насильственного захвата власти, фигурантами которого проходили члены партии "Социал-демократы" и ряд политических деятелей.

Согласно судебному решению, лидер "Социал-демократов" Темирлан Султанбеков приговорен к 4 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Путем частичного сложения наказаний с неотбытым сроком по предыдущему делу о подкупе голосов (2025 года) итоговый срок составил 7 лет лишения свободы.

Сын бывшего президента КР Кадырбек Атамбаев признан виновным и получит 4 года лишения свободы с конфискацией имущества. Самый суровый вердикт вынесен Женишу Абдрахманову - 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Остальным фигурантам назначены более мягкие меры:

  1. Эрмек Эрматов приговорен к 2 годам лишения свободы, однако освобожден от отбывания наказания в колонии с назначением пробационного надзора.
  2. Серикбай Кубаланбек уулу освобожден в зале суда в связи с отбытием срока и подлежит принудительному выдворению в Казахстан.
  3. Бывший депутат Жогорку Кенеша Кубанычбек Кадыров полностью оправдан за отсутствием состава преступления.
  4. Ранее государственное обвинение запрашивало для подсудимых от 7,5 до 9,5 года лишения свободы.

Напомним, массовые задержания оппозиционных политиков и активистов прошли в конце ноября 2025 года накануне парламентских выборов. По версии МВД, фигуранты планировали организацию масштабных акций протеста и дестабилизацию обстановки после подведения итогов голосования. Позже в интернет попала видеозапись разговора Султанбекова с неизвестным лицом, ставшая одним из ключевых эпизодов расследования.

Судебное разбирательство стартовало 14 июля 2026 года и проходило в закрытом режиме. Материалы в отношении еще троих задержанных - Шайлообека Атазова, Урмата Барыктабасова и Дамира Мусакеева - ранее были выделены в отдельное производство.


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URL: https://www.vb.kg/462165
Теги:
суд, Кыргызстан, Социал-демократы
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