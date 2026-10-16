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Гарри Кейн побил рекорд Лионеля Месси в Лиге чемпионов

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- Самуэль Деди Ирие
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Нападающий мюнхенской "Баварии" Гарри Кейн превзошел достижение Лионеля Месси по количеству голов в Лиге чемпионов, забитых после 30 лет. Исторический рекорд был установлен в матче против норвежского "Викинга", который завершился со счетом 3:3.

Встреча состоялась 13 октября в Норвегии. Английский форвард оформил дубль и довел число забитых мячей в главном еврокубковом турнире после своего 30-летия до 36. Ранее рекорд удерживал аргентинец Лионель Месси, на счету которого было 35 таких голов.

Несмотря на результативную игру Кейна, немецкий клуб не сумел удержать победу. Во втором тайме "Бавария" осталась в меньшинстве из-за удаления французского полузащитника Майкла Олисе.

Хозяева поля воспользовались численным преимуществом и на 90-й минуте восстановили равновесие. Автором решающего гола стал вышедший на замену Херман Хауген, точным ударом головой отправивший мяч в сетку.

В итоге "Викинг" добился сенсационной ничьей с мюнхенским грандом, а "Бавария" потеряла важные очки в турнире.

В следующем туре Лиги чемпионов "Бавария" сыграет против лондонского "Арсенала". Майкл Олисе пропустит эту встречу из-за дисквалификации.


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URL: https://www.vb.kg/462317
Теги:
Германия, футбол
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