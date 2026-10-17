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Минфин КР прогнозирует рост зарплат и доходов населения КР к 2030 году

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Министерство финансов КР представило среднесрочный прогноз социально-экономического развития, согласно которому в ближайшие годы ожидает стабильное повышение уровня жизни и доходов граждан.

По расчетам финансового ведомства, реальный рост средней заработной платы составит в среднем 2,9% в год. В номинальном выражении в следующем году средняя зарплата составит 58,3 тысячи сомов, к 2029 году вырастет до 64,5 тысячи сомов, а к 2030 году с учетом инфляции показатель достигнет 61,8 тысячи сомов. Для сравнения: по текущим статистическим данным Нацстаткома за 2026 год, средняя зарплата в стране находится на отметке 54,9 тысячи сомов.

Реальные денежные доходы граждан будут увеличиваться на 6,7% ежегодно и к 2030 году достигнут 1,79 трлн сомов, а уровень бедности будет сокращаться в среднем на 1,1% в год. При этом ВВП на душу населения вырастет с нынешних $3,1 тысячи в 2026 году до более $5 тысяч к 2030 году. Прожиточный минимум также увеличится - с 8 990 сомов в 2026 году до 11 148 сомов в 2030-м.

Кроме того, прогнозируется прирост населения в среднем на 146,5 тысячи человек ежегодно, а занятость будет расти на 2,2% в год. Рост ключевых экономических индикаторов ведомство связывает с развитием промышленного сектора, укреплением деловой активности и продолжением государственных программ по социальной поддержке населения.


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URL: https://www.vb.kg/462373
Теги:
зарплата, Кыргызстан, Министерство финансов
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