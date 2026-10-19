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Толонбек Абдыров: КНР помогает нам создать источники экономического роста

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- Нина Ничипорова
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Ликвидация абсолютной нищеты является одним из наиболее значимых социально-экономических достижений Китая за последние десятилетия. Китай, который за относительно короткий период вывел сотни миллионов людей из бедности, внес важный вклад в глобальное дело борьбы с бедностью. Об этом в интервью Синьхуа заявил доктор экономических наук, профессор, проректор Международной высшей школы медицины в Кыргызской Республике Толонбек Абдыров.

Несколько лет тому назад в Китае было объявлено о полной победе над абсолютной нищетой. "На мой взгляд, это одно из наиболее значимых социально-экономических достижений Китая за последние десятилетия. Страна за сравнительно короткий исторический период сумела вывести сотни миллионов людей из бедности", - отметил Толонбек Абдыров.

По его словам, важно понимать, что за этим огромным результатом стоят как государственные программы социальной поддержки Китая, так и масштабная индустриализация, улучшение трудоустройства, развитие инфраструктуры, образования и сельских районов в стране.

"Китайский опыт показывает, что бедность невозможно преодолеть только выплатой пособий, а необходимо создавать условия, при которых люди могут самостоятельно зарабатывать и повышать качество своей жизни", - отметил он, добавив, что этот опыт имеет огромное глобальное значение.

"Он свидетельствует о том, что даже в стране с многочисленным населением и значительными региональными различиями последовательная экономическая политика способна существенно изменить уровень жизни людей", - подчеркнул эксперт.

17 октября мир отметил Международный день борьбы за ликвидацию нищеты. По мнению Толонбека Абдырова, тот вклад, который внес Китай в глобальное дело борьбы с бедностью, является важным.

"Сегодня Китай играет заметную роль в международных усилиях по сокращению бедности, прежде всего благодаря своим инвестиционным, промышленным и технологическим возможностям. Через инициативу "Пояс и путь", Инициативу по глобальному развитию и сотрудничество со странами Африки, Азии и других регионов Китай участвует в строительстве дорог, энергетических объектов, промышленных предприятий и развитии сельского хозяйства", - указал эксперт.

По его мнению, результаты практики сотрудничества Китая с другими странами демонстрируют, что сокращение бедности - это не просто строительство инфраструктуры. Важно, чтобы проекты создавали рабочие места для местного населения, развивали предпринимательство и передавали технологии.

"Для Кыргызстана это особенно актуально. Сотрудничество с Китаем может помочь нам развивать транспортные коридоры, энергетику, перерабатывающую промышленность и сельское хозяйство", - заявил Толонбек Абдыров, констатировав, что роль Китая в мировой борьбе с бедностью заключается не столько в объемах предоставленных им инвестиций и построенных объектов, сколько в том, что это сотрудничество помогает другим странам создавать собственные источники экономического роста, занятости и повышения благосостояния населения.


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URL: https://www.vb.kg/462388
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