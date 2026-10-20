Эдуард Кубатов: Туризм КР готовится к качественному скачку в 2027-28 годах

Директор Государственного агентства по развитию туризма при Кабинете Министров КР Эдуард Кубатов заявил о предстоящем качественном скачке в развитии туризма в Кыргызстане. По его оценке, 2027–2028 годы станут определяющими для гостиничного сектора: в стране ожидается появление новых международных сетей, в том числе премиального сегмента. При этом Кыргызстану важно параллельно развивать собственные бренды и повышать качество инфраструктуры. Об этом глава ведомства сообщил на Форуме для владельцев, управляющих, шефов и бар-менеджеров HoReCa Summit 2026 в Бишкеке.

От количества к качеству

По словам Кубатова, туристический поток в страну продолжает устойчиво расти. Однако если раньше главным показателем было число приезжающих, то теперь Кыргызстану необходимо переходить к следующему этапу - повышению качества услуг и созданию комфортных условий для иностранных гостей.

"Когда мы говорим о туризме, мы должны понимать, что любой иностранный гражданин, который остается здесь с ночевкой, вносит вклад в национальную экономику. Это гостиницы, питание, логистика, транспорт и множество других направлений", - отметил он.

При этом директор агентства подчеркнул, что гостиничный сектор пока не в полной мере успевает за растущим спросом. Если в сфере общественного питания заметна положительная динамика, то в сегменте размещения сохраняется существенный дефицит качественных объектов.

Международные сети и новые инвестиции

Одним из главных направлений развития отрасли Эдуард Кубатов назвал привлечение международных гостиничных операторов. По его прогнозу, в ближайшие два года Кыргызстан может получить новые проекты разных ценовых категорий - от экономкласса до премиальных пятизвездочных отелей.

"Я думаю, что именно в течение двух лет здесь появится огромное количество международных сетей. Будут большие имена, и не только в сегменте уже известных гостиничных операторов, но и сети еще более высокого уровня", - заявил он.

Переговоры с потенциальными партнерами уже идут. При этом глава Госагентства туризма подчеркнул, что развитие сектора не должно ограничиваться исключительно строительными инициативами. Сейчас одним из драйверов выступают девелоперские компании, заинтересованные в повышении стоимости своих объектов за счет создания отелей. Однако в перспективе ключевую роль должны играть крупные туроператоры, обладающие профессиональным опытом управления гостиничными комплексами.

Для привлечения инвесторов государство намерено формировать благоприятные условия, включая налоговые и таможенные преференции, а также содействие со стороны Национального агентства по инвестициям и Государственного агентства по развитию туризма. Отдельные крупные проекты могут получить статус национальных инвестиционных, что откроет доступ к дополнительным мерам поддержки и льготному финансированию.

Защита и развитие локальных брендов

Вместе с тем Кубатов призвал не забывать о национальных проектах, которые формируют уникальное лицо туристической отрасли страны. В качестве положительных примеров он назвал отель Orion и проект Grand Han Tengri, отметив, что подобные инициативы необходимо масштабировать и в регионы.

По его мнению, международные сети необходимы Кыргызстану, поскольку многие иностранные туристы ориентируются на привычные мировые стандарты сервиса. Однако их экспансия не должна вытеснять местный бизнес.

"Международные сети будут заходить, это требование времени. Но при этом мы не должны забывать наши локальные национальные проекты", - подчеркнул руководитель Госагентства.

Он также добавил, что Кыргызстану не следует механически копировать опыт соседних государств: у страны свои природные и инфраструктурные особенности, которые должны лечь в основу национальной стратегии.

Опыт Черногории: от единичных отелей к сотням

В качестве примера успешной трансформации Кубатов привел Черногорию. После обретения независимости страна прошла масштабный путь в развитии инфраструктуры и сегодня располагает сотнями отелей высокой категории. Этот опыт показывает, насколько сильно может измениться отрасль за два десятилетия при последовательной работе.

"Мы сейчас находимся на границе между количеством и качеством. Количество есть, но качество появится тогда, когда у нас будет больше четырех- и пятизвездочных отелей и современных объектов размещения", - отметил Кубатов, добавив, что гостиница должна обеспечивать не только комфорт и безопасность, но и положительные впечатления, заставляющие туриста возвращаться.

Единые стандарты и национальная система оценки

Еще одним приоритетом названо развитие национальной системы оценки качества средств размещения. Кыргызстан уже формирует собственные механизмы классификации, учитывающие специфику местного рынка.

По словам Кубатова, отдельные отели уже подтвердили пятизвездочную категорию по международным стандартам. Параллельно разрабатываются подходы к оценке гостевых домов, горных объектов размещения, юрточных и палаточных лагерей.

Национальная система должна дополнять международные стандарты, а не конфликтовать с ними. Это особенно важно для объектов за пределами крупных городов, где традиционные критерии не всегда отражают специфику регионального отдыха.

В завершение выступления Эдуард Кубатов пригласил инвесторов и представителей бизнеса к сотрудничеству, подтвердив готовность государства содействовать продвижению перспективных проектов. Именно 2027–2028 годы способны стать для Кыргызстана периодом качественного прорыва в туризме.