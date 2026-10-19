Старт продаж iPhone 18 в O!Store: в подарок AirPods 4!

Фанаты Apple, дождались! В сети магазинов O!Store официально стартовали продажи долгожданного iPhone 18 – флагмана, который задаёт совершенно новые стандарты технологичности, скорость и стиля.

По случаю старта продаж O!Store подготовил суперподарок: при покупке любого смартфона из линейки iPhone 18 или iPhone 17 вы получаете оригинальные беспроводные наушники AirPods 4 в подарок! Только подлинный премиальный звук от Apple.

Забрать новинку можно легко и выгодно – в O!Store действует удобная рассрочка до 24 месяцев. Минимальный ежемесячный платёж составит от 7 968 сомов в месяц.

В O!Store – 100% официальная техника

Приобретая смартфоны в O!Store, вы защищены от подделок и серых устройств. Вся техника полностью легальна, прошла официальную государственную сертификацию и обязательную регистрацию IMEI. На устройства распространяется официальная мировая гарантия сроком на 1 год.

Выбирайте свой новый iPhone 18 и оформляйте заказ в филиалах O!Store или с бесплатной доставкой на O!Market в приложении "Мой О!".

Акция действует с 19 октября до 1 ноября 2026 года. Количество подарочных AirPods 4 ограничено.

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