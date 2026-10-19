Южнокорейское издание рассказало о деловых перспективах Кыргызстана

Национальное агентство по инвестициям Кыргызстана и южнокорейская организация по поддержке малого бизнеса SEMAS подписали меморандум о взаимопонимании. Документ направлен на развитие делового сотрудничества и расширение возможностей для малого и среднего бизнеса двух стран.

Об этом сообщило южнокорейское деловое издание Herald Economy в публикации от 15 октября 2026 года.

Соглашение было подписано по итогам визита главы Национального агентства по инвестициям Равшанбека Сабирова в организацию SEMAS. Стороны обсудили перспективы взаимодействия и возможности расширения экономических связей между Кыргызстаном и Южной Кореей.

В публикации особое внимание уделяется перспективам выхода южнокорейских малых и средних предприятий на рынки Центральной Азии.

Депутат Национального собрания Республики Корея Ли Он Джу, представляющая Демократическую партию, подчеркнула необходимость практической поддержки предпринимателей. Речь идёт о поиске потенциальных покупателей, развитии каналов сбыта и содействии заключению экспортных контрактов.

В числе перспективных направлений продвижения южнокорейской продукции названы K-Food (продукты питания) и K-Beauty (косметика и товары индустрии красоты).

По мнению депутата, сотрудничество с Кыргызстаном может стать одним из шагов к расширению присутствия южнокорейского бизнеса в Центральной Азии.

Для Кыргызстана такое партнёрство открывает дополнительные возможности для установления деловых контактов, привлечения новых партнёров и развития торгово-экономических отношений.

Взаимодействие Национального агентства по инвестициям с южнокорейскими организациями также рассматривается как инструмент укрепления институционального сотрудничества между двумя странами.