Погода
$ 87.36 - 87.80
€ 97.70 - 98.70

Муратбек Азымбакиев официально приступил к работе в Женеве

343  0
- Назгуль Абдыразакова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Постоянный представитель Кыргызстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Муратбек Азымбакиев вручил верительные грамоты генеральному директору Отделения ООН в Женеве Татьяне Валовой.

Как сообщает Министерство иностранных дел Кыргызстана, после официальной церемонии состоялась протокольная встреча, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимодействия страны с Организацией Объединенных Наций.

Татьяна Валовая рассказала об основных направлениях текущей деятельности Отделения ООН в Женеве. В свою очередь Муратбек Азымбакиев представил планы работы постоянного представительства на ближайшую перспективу.

Отмечается, что деятельность дипломатического представительства будет сосредоточена на укреплении сотрудничества Кыргызстана с ООН и другими международными организациями, а также продвижении национальных интересов и инициатив страны на многосторонних площадках.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462411
Теги:
МИД, ООН, Швейцария, Кыргызстан, дипломатия
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  