Муратбек Азымбакиев официально приступил к работе в Женеве

Постоянный представитель Кыргызстана при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Муратбек Азымбакиев вручил верительные грамоты генеральному директору Отделения ООН в Женеве Татьяне Валовой.

Как сообщает Министерство иностранных дел Кыргызстана, после официальной церемонии состоялась протокольная встреча, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимодействия страны с Организацией Объединенных Наций.

Татьяна Валовая рассказала об основных направлениях текущей деятельности Отделения ООН в Женеве. В свою очередь Муратбек Азымбакиев представил планы работы постоянного представительства на ближайшую перспективу.

Отмечается, что деятельность дипломатического представительства будет сосредоточена на укреплении сотрудничества Кыргызстана с ООН и другими международными организациями, а также продвижении национальных интересов и инициатив страны на многосторонних площадках.