В центре Бишкека прошел марш-парад оркестров Кыргызстана и Швейцарии

18 октября в Бишкеке состоялся совместный марш-парад швейцарского духового оркестра La Landwehr de Fribourg и оркестра Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана. Один из старейших музыкальных коллективов Европы впервые посетил Центральную Азию.

Шествие прошло от пересечения бульвара Эркиндик и улицы Боконбаева до Национального исторического музея. Музыканты двух стран представили совместную программу жителям и гостям столицы.

Особенностью мероприятия стало участие председателя Национального совета Федерального собрания Швейцарии и президента оркестра La Landwehr de Fribourg Пьера-Андре Паже, прибывшего в Кыргызстан в рамках культурного визита.

В официальной части выступили посол Швейцарии в Кыргызстане Сироко Мессерли, депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова, Пьер-Андре Паже и председатель правления ЗАО "Коммерческий Банк КСБ" Кристина Червонова.

Посол Швейцарии отметил, что музыка помогает преодолевать языковые и национальные границы. Он поблагодарил кыргызских военных музыкантов за совместное выступление, назвав его символом дружбы и взаимного уважения между народами.

Пьер-Андре Паже подчеркнул, что культурный обмен и личные встречи способствуют укреплению международных отношений. По его словам, Кыргызстан и Швейцарию объединяют уважение к традициям, культурному наследию и горным регионам.

Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова отметила важность развития кыргызско-швейцарского сотрудничества, в том числе в сфере культуры и межпарламентского взаимодействия.

"Мы убеждены, что прочные отношения между странами строятся не только на экономическом сотрудничестве, но и на культурном обмене, взаимном уважении и общих ценностях. Для нас большая честь стать одним из организаторов первого визита легендарного швейцарского оркестра La Landwehr de Fribourg в Кыргызстан", - отметила председатель правления банка Кристина Червонова.

Культурная программа продолжится 22 октября концертом "Мелодия двух горных стран" в Кыргызском национальном академическом театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева. Зрителям представят произведения швейцарских и кыргызских композиторов. Запланировано также совместное выступление с использованием кыргызских национальных инструментов.

Отметим, что La Landwehr de Fribourg основан в 1804 году и является официальным музыкальным коллективом кантона и города Фрибур. На протяжении более двух столетий оркестр участвует в государственных церемониях, официальных приемах и международных культурных мероприятиях.