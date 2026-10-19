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Во Франции во время массовых протестов подожгли историческую ратушу

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Во французском городе Лимож 17 октября во время массовых протестов против роста стоимости жизни подожгли историческое здание ратуши. Пожар нанес серьезный ущерб архитектурному памятнику XIX века. Об этом сообщают международные СМИ, в том числе Reuters, AFP и Le Monde.

По данным СМИ, в демонстрации приняли участие около 5,5 тысячи человек. В конце акции группа людей в масках напала на здание городской администрации. Нападавшие разбили окна, проникли внутрь и устроили поджог.

Огонь быстро распространился по зданию и охватил крышу. Несмотря на усилия пожарных, значительная часть исторической постройки была уничтожена. Обрушилась 43-метровая башня с часами, крыша провалилась на нижние этажи, а две трети фасада оказались разрушены.

Префект департамента Верхняя Вьенна Морис Барат назвал произошедшее катастрофой для культурного наследия Франции. По его словам, в момент нападения внутри находились сотрудники администрации, муниципальные полицейские и представители местных властей. Никто из них не пострадал.

Мэр Лиможа Гийом Герен заявил, что нападение было организованным и заранее подготовленным. Он также раскритиковал недостаточное присутствие правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность во время протестов.

Герен возложил ответственность за нападение на ультралевых активистов. Однако расследование продолжается, и причастность конкретных организаций пока не установлена. Представитель левой партии "Непокоренная Франция" Дамьен Моде отверг обвинения в адрес своего политического движения.

По информации Le Monde, после беспорядков были задержаны 17 человек, преимущественно по подозрению в мародерстве. Прокуратура начала расследование обстоятельств поджога.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. 18 октября около 7 тысяч жителей Лиможа вышли на улицы, чтобы выразить протест против насилия и поддержать город. Некоторые очевидцы сравнили разрушительный пожар с трагедией собора Парижской Богоматери в 2019 году.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню осудил нападение и пообещал восстановить историческое здание. Он также сообщил о намерении посетить Лимож вместе с представителями правительства.

Ратуша Лиможа была открыта в 1883 году. Здание в стиле неоренессанса, архитектура которого вдохновлена парижской ратушей, имело статус исторического памятника. После пожара городские власти временно ограничили работу административных служб и организовали альтернативные способы обслуживания жителей.


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URL: https://www.vb.kg/462413
Теги:
беспорядки, поджог, Франция
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