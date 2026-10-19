Во Франции во время массовых протестов подожгли историческую ратушу

Во французском городе Лимож 17 октября во время массовых протестов против роста стоимости жизни подожгли историческое здание ратуши. Пожар нанес серьезный ущерб архитектурному памятнику XIX века. Об этом сообщают международные СМИ, в том числе Reuters, AFP и Le Monde.

По данным СМИ, в демонстрации приняли участие около 5,5 тысячи человек. В конце акции группа людей в масках напала на здание городской администрации. Нападавшие разбили окна, проникли внутрь и устроили поджог.

Огонь быстро распространился по зданию и охватил крышу. Несмотря на усилия пожарных, значительная часть исторической постройки была уничтожена. Обрушилась 43-метровая башня с часами, крыша провалилась на нижние этажи, а две трети фасада оказались разрушены.

Префект департамента Верхняя Вьенна Морис Барат назвал произошедшее катастрофой для культурного наследия Франции. По его словам, в момент нападения внутри находились сотрудники администрации, муниципальные полицейские и представители местных властей. Никто из них не пострадал.

Мэр Лиможа Гийом Герен заявил, что нападение было организованным и заранее подготовленным. Он также раскритиковал недостаточное присутствие правоохранительных органов, которые обеспечивали безопасность во время протестов.

Герен возложил ответственность за нападение на ультралевых активистов. Однако расследование продолжается, и причастность конкретных организаций пока не установлена. Представитель левой партии "Непокоренная Франция" Дамьен Моде отверг обвинения в адрес своего политического движения.

По информации Le Monde, после беспорядков были задержаны 17 человек, преимущественно по подозрению в мародерстве. Прокуратура начала расследование обстоятельств поджога.

Произошедшее вызвало общественный резонанс. 18 октября около 7 тысяч жителей Лиможа вышли на улицы, чтобы выразить протест против насилия и поддержать город. Некоторые очевидцы сравнили разрушительный пожар с трагедией собора Парижской Богоматери в 2019 году.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню осудил нападение и пообещал восстановить историческое здание. Он также сообщил о намерении посетить Лимож вместе с представителями правительства.

Ратуша Лиможа была открыта в 1883 году. Здание в стиле неоренессанса, архитектура которого вдохновлена парижской ратушей, имело статус исторического памятника. После пожара городские власти временно ограничили работу административных служб и организовали альтернативные способы обслуживания жителей.