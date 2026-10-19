В Бишкеке открылось консульство Хорватии

В Бишкеке состоялось торжественное открытие консульства Республики Хорватия. Об этом сообщает Министерство экономики и коммерции Кыргызстана.

В церемонии приняли участие представители государственных органов, делового сообщества и приглашенные гости.

Почетным консулом Хорватии в Кыргызстане назначен Абдирахим Бабаев.

Основными направлениями работы консульства станут расширение торгово-экономического сотрудничества, привлечение инвестиций, развитие предпринимательства и установление прямых контактов между бизнесменами двух стран.

Особое внимание планируется уделять взаимодействию с Министерством экономики и коммерции Кыргызстана, в том числе продвижению совместных инициатив и развитию делового партнерства.

Ранее заместитель министра экономики и коммерции Искендер Асылкулов встретился с чрезвычайным и полномочным послом Хорватии в Кыргызстане Рефиком Шабановичем.

Стороны обсудили перспективы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также подготовку к переговорам по проекту соглашения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов.

Искендер Асылкулов подтвердил заинтересованность кыргызской стороны в дальнейшем развитии сотрудничества с Хорватией в торгово-экономической, промышленной и инвестиционной сферах.