В Нарынском районе проходит продовольственная ярмарка

В Жан-Булакском айылном аймаке Нарынского района проходит продовольственная ярмарка, на которой населению предлагается экологически чистая и качественная продукция местных фермеров и производителей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Торговая площадка организуется каждый понедельник. Продукты питания реализуются по ценам ниже рыночных благодаря формату торговли напрямую от производителей потребителям, без посредников.

Инициатива направлена на всестороннюю поддержку местных фермеров, создание удобных каналов сбыта аграрной продукции и обеспечение жителей региона свежими и доступными продовольственными товарами. Проведение таких ярмарок позволяет сдерживать рост цен на социально значимые продукты и укреплять продовольственную безопасность в сельской местности.