Погода
$ 87.45 - 87.83
€ 97.70 - 98.70

В Ташкенте начались масштабные работы по оздоровлению деревьев

131  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В столице Узбекистана, Ташкенте, активизировали комплексные работы по обследованию и оздоровлению зеленых насаждений. Вместе с экологами, дендрологами и другими профильными специалистами в городе выявляют больные и засохшие деревья, растения с завершившимся биологическим циклом, а также поврежденные кроны и сухие ветви, представляющие опасность.

По результатам проверок специалисты определяют необходимые меры. Сухие и поврежденные ветви аккуратно обрезают. Что касается полностью засохших деревьев, по ним составляют официальные акты и направляют материалы в Городское управление экологии Узбекистана для получения разрешения на снос. Все санитарные работы проводятся поэтапно с соблюдением мер безопасности для жителей и с целью сохранения здорового зеленого фонда.

Санитарно-оздоровительные мероприятия уже идут на ключевых транспортных артериях узбекской столицы: на проспекте Бунедкор в Чиланзарском районе, улице Нукус в Яккасарайском районе, Малой кольцевой автодороге, улице Ахмад Дониш в Юнусабадском районе и на других улицах.

Кроме того, в Яшнабадском районе Ташкента профильные службы обследуют парк "Элбек". На территории зеленой зоны площадью 11 гектаров произрастает около 5 тысяч деревьев и кустарников. Параллельно с санитарной обрезкой парк очищают от мусора, приводят в порядок пешеходные дорожки, прокладывают новые линии и ремонтируют существующую систему полива.

В целом по городу обновляют и заменяют ирригационные сети, ремонтируют насосные станции, восстанавливают арыки и дренажные системы. Это связано и с тем, что в Узбекистане начинается осенний сезон активной посадки новых деревьев.

Городские власти также призвали жителей Ташкента подключаться к мониторингу: при обнаружении больных или аварийных деревьев горожане могут отправить заявку с фото и адресом через специальный Telegram-бот пресс-службы хокимията.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462427
Теги:
Узбекистан, деревья
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  