В Ташкенте начались масштабные работы по оздоровлению деревьев

В столице Узбекистана, Ташкенте, активизировали комплексные работы по обследованию и оздоровлению зеленых насаждений. Вместе с экологами, дендрологами и другими профильными специалистами в городе выявляют больные и засохшие деревья, растения с завершившимся биологическим циклом, а также поврежденные кроны и сухие ветви, представляющие опасность.

По результатам проверок специалисты определяют необходимые меры. Сухие и поврежденные ветви аккуратно обрезают. Что касается полностью засохших деревьев, по ним составляют официальные акты и направляют материалы в Городское управление экологии Узбекистана для получения разрешения на снос. Все санитарные работы проводятся поэтапно с соблюдением мер безопасности для жителей и с целью сохранения здорового зеленого фонда.

Санитарно-оздоровительные мероприятия уже идут на ключевых транспортных артериях узбекской столицы: на проспекте Бунедкор в Чиланзарском районе, улице Нукус в Яккасарайском районе, Малой кольцевой автодороге, улице Ахмад Дониш в Юнусабадском районе и на других улицах.

Кроме того, в Яшнабадском районе Ташкента профильные службы обследуют парк "Элбек". На территории зеленой зоны площадью 11 гектаров произрастает около 5 тысяч деревьев и кустарников. Параллельно с санитарной обрезкой парк очищают от мусора, приводят в порядок пешеходные дорожки, прокладывают новые линии и ремонтируют существующую систему полива.

В целом по городу обновляют и заменяют ирригационные сети, ремонтируют насосные станции, восстанавливают арыки и дренажные системы. Это связано и с тем, что в Узбекистане начинается осенний сезон активной посадки новых деревьев.

Городские власти также призвали жителей Ташкента подключаться к мониторингу: при обнаружении больных или аварийных деревьев горожане могут отправить заявку с фото и адресом через специальный Telegram-бот пресс-службы хокимията.