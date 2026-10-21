"Аль-Наср" могут продать из-за долгов в €190 млн

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, может сменить владельцев из-за значительной задолженности. Одним из потенциальных покупателей является американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners, владеющая итальянским "Миланом".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, долг клуба составляет около 800 миллионов саудовских риялов, что эквивалентно €190 миллионам. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) рассматривает различные способы улучшения финансового положения команды, включая привлечение новых спонсоров.

По информации издания, представители RedBird уже провели две встречи с PIF, обсудив возможность приобретения 70% акций "Аль-Насра" примерно за один миллиард риялов ($267 миллионов).

Кроме того, Криштиану Роналду может стать одним из совладельцев клуба, получив 20% акций. Среди других заинтересованных инвесторов называется саудовская компания Saudi Media Company (SMC).

Возможная сделка позволит RedBird расширить своё присутствие в мировом футболе и укрепить деловые связи с португальской звездой.

На данный момент переговоры находятся на ранней стадии, а официального подтверждения продажи "Аль-Насра" пока нет.