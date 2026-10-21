Погода
$ 87.40 - 87.81
€ 97.70 - 98.70

"Аль-Наср" могут продать из-за долгов в €190 млн

275  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Саудовский футбольный клуб "Аль-Наср", за который выступает Криштиану Роналду, может сменить владельцев из-за значительной задолженности. Одним из потенциальных покупателей является американская инвестиционная компания RedBird Capital Partners, владеющая итальянским "Миланом".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, долг клуба составляет около 800 миллионов саудовских риялов, что эквивалентно €190 миллионам. Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) рассматривает различные способы улучшения финансового положения команды, включая привлечение новых спонсоров.

По информации издания, представители RedBird уже провели две встречи с PIF, обсудив возможность приобретения 70% акций "Аль-Насра" примерно за один миллиард риялов ($267 миллионов).

Кроме того, Криштиану Роналду может стать одним из совладельцев клуба, получив 20% акций. Среди других заинтересованных инвесторов называется саудовская компания Saudi Media Company (SMC).

Возможная сделка позволит RedBird расширить своё присутствие в мировом футболе и укрепить деловые связи с португальской звездой.

На данный момент переговоры находятся на ранней стадии, а официального подтверждения продажи "Аль-Насра" пока нет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462437
Теги:
Саудовская Аравия, футбол
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  