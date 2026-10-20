Кыргызстан и Узбекистан обсудили подготовку первого Форума регионов

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудили подготовку первого Форума регионов двух стран, развитие торгово-экономического сотрудничества и реализацию совместных инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Встреча состоялась в Самарканде в рамках министерской встречи стран Центральной Азии и США в формате "С5+1".

Особое внимание стороны уделили строительству железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан и деятельности Узбекско-Кыргызского фонда развития.

Также обсуждалась практическая реализация договорённостей, достигнутых в ходе государственного визита Шавката Мирзиёева в Кыргызстан 30 июля 2026 года.

По итогам переговоров стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении добрососедских и союзнических отношений, расширении взаимовыгодного сотрудничества и выполнении достигнутых соглашений.