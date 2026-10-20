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Почему методы расследования ENRC стали предметом судебного спора

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Британский суд установил нарушения со стороны Управления по борьбе с серьёзными мошенничествами при работе с конфиденциальной информацией казахстанской горнодобывающей компании. Дело завершилось соглашением сторон в 2026 году. Для Кыргызстана эта история представляет интерес в контексте правовой защиты инвестиций.

В сентябре 2026 года завершился многолетний судебный спор между Eurasian Natural Resources Corporation (ENRC), британским Управлением по борьбе с серьёзными мошенничествами (Serious Fraud Office, SFO), юридической фирмой Dechert и бывшим адвокатом компании Дэвидом Нилом Джеррардом. Стороны заключили конфиденциальное соглашение, условия которого не раскрыли.

Разбирательство было связано с расследованием подозрений во взяточничестве и коррупции в ENRC, которое SFO проводило с 2013 года. В ходе отдельного судебного процесса рассматривались действия следователей и бывших юридических консультантов компании.

Что установил суд

SFO расследовало возможные нарушения, в том числе связанные с приобретением ENRC горнодобывающих активов в Демократической Республике Конго. Компания отрицала обвинения.

В центре последующего судебного спора оказались контакты адвоката Джеррарда с британскими следователями в 2011–2013 годах. Высокий суд Англии и Уэльса установил, что адвокат передавал SFO конфиденциальную информацию без разрешения клиента. Суд также установил серьёзные нарушения со стороны ведомства.

В декабре 2023 года суд пришёл к выводу, что без неправомерных действий SFO уголовное расследование ENRC не было бы начато.

В августе 2023 года ведомство прекратило расследование, сославшись на недостаток допустимых доказательств для предъявления обвинений. Это решение не является судебным оправданием ENRC по первоначальным подозрениям. Вместе с тем установленные судом нарушения касались законности действий следователей и взаимодействия ведомства с адвокатом компании.

Подробнее о реакции казахстанских экспертов на дело - https://kz24.news/article/analitika/desyat-let-rassledovali-enrc-no-sami-narushili-pravila-chto-govoryat-eksperty-o-dele-v-kazahstane.html

Финансовые требования компании

ENRC утверждала, что расследование привело к дополнительным юридическим расходам и повышению стоимости заимствований. Компания добивалась возмещения финансовых потерь.

В судебных материалах фигурировало требование примерно на $290 млн с учётом процентов по дополнительным расходам на заимствования. Эта сумма отражала расчёты ENRC, а не размер компенсации, присуждённой судом.

В октябре 2025 года Апелляционный суд Англии и Уэльса разрешил компании скорректировать требования, включив дополнительные расчёты убытков. В феврале 2026 года Верховный суд отказал в разрешении на дальнейшее обжалование этого решения.

В сентябре 2026 года стороны завершили спор конфиденциальным соглашением. Поскольку его условия не опубликованы, размер возможной выплаты и окончательный финансовый результат урегулирования установить нельзя.

Инвестиционная защита в Кыргызстане

В 2025 году Кыргызстан привлёк около $1,31 млрд прямых иностранных инвестиций. На добычу полезных ископаемых пришлось $246,3 млн, или 18,8% общего объёма.

В августе 2025 года президент Кыргызстана подписал Закон "Об инвестициях в Кыргызской Республике" № 198. Документ устанавливает правовые гарантии для инвесторов и предусматривает механизмы защиты их интересов.

Дело ENRC представляет интерес для обсуждения инвестиционной защиты прежде всего как пример зарубежного судебного спора, в котором рассматривалась законность действий правоохранительного ведомства и требования компании о возмещении потерь. При этом обстоятельства британского дела не дают оснований переносить его выводы на правовую систему Кыргызстана.

Для инвесторов существенное значение имеют содержание законодательства, условия разрешения споров и возможность пользоваться предусмотренными законом механизмами защиты. В Кыргызстане эти вопросы регулируются национальным законодательством и применимыми международными соглашениями.

История ENRC показывает, что споры вокруг расследований крупных компаний могут продолжаться годами и сопровождаться значительными финансовыми требованиями. Однако их окончательные последствия зависят от судебных решений и условий урегулирования, которые в данном случае полностью не раскрыты.


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