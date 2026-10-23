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Австрийская GUGLER представила технологии для малых ГЭС в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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На международной финансовой встрече KYRGYZ HYDRO 2026 австрийская компания GUGLER Water Turbines GmbH представила экспертный опыт в сфере разработки и поставки оборудования для малых и средних гидроэлектростанций (ГЭС). Мероприятие объединило представителей банковского сектора, инвестиционных институтов, девелоперов и владельцев гидроэнергетических объектов для обсуждения условий финансирования, кредитования и снижения рисков при реализации проектов малой гидроэнергетики в регионе.

GUGLER - австрийское семейное предприятие со столетней историей работы в гидроэнергетике. На сегодняшний день по всему миру установлено свыше 1 000 гидроагрегатов компании. Годовой оборот GUGLER составляет порядка 45 млн евро, а география присутствия охватывает более 80 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В штате компании работают более 65 специалистов, а в портфеле выполненных заказов - ГЭС во Вьетнаме, Азербайджане, Филиппинах, Грузии, Колумбии и других государствах.

Флагманским направлением работы GUGLER является реализация комплексных решений по принципу "от воды до провода" (Water-to-Wire). Подход включает проектирование и поставку гидротурбин, систем управления и электротехнического оборудования. В зависимости от гидрологических условий и перепада высот компания подбирает турбины трёх основных типов - Пелтона, Фрэнсиса и Каплана - мощностью до 40 МВт. Помимо строительства новых объектов, компания занимается модернизацией действующих ГЭС, заменой устаревшего оборудования, пусконаладочными работами и сервисным обслуживанием.

Отдельный акцент в презентации был сделан на цифровизации эксплуатации ГЭС. GUGLER внедряет современные системы мониторинга и диагностики, позволяющие отслеживать параметры оборудования в режиме реального времени и своевременно выявлять неисправности. Кроме того, компания применяет технологии искусственного интеллекта для прогнозирования потребностей в техническом обслуживании и предотвращения внеплановых простоев.

Участие GUGLER в KYRGYZ HYDRO 2026 состоялось в контексте растущего интереса к инвестициям в малую гидроэнергетику Кыргызстана. Участники встречи отметили, что для успешной реализации таких проектов принципиальное значение имеют не только источники финансирования, но и грамотный выбор технологий, долгосрочная надежность оборудования и эффективное использование водных ресурсов.


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URL: https://www.vb.kg/462497
Теги:
энергетика, Бишкек, Кыргызстан
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