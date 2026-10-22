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Жээнбек Кулубаев обсудит в Батуми региональное сотрудничество

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- Назгуль Абдыразакова
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Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев 22–23 октября посетит Батуми (Грузия), где примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и Грузии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе встречи участники обсудят актуальные вопросы межрегионального и международного сотрудничества, а также перспективы укрепления политических и торгово-экономических связей.

Особое внимание будет уделено развитию транспортно-логистического взаимодействия между странами Центральной Азии и Грузией.


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URL: https://www.vb.kg/462503
Теги:
визит, Грузия, Центральная Азия, сотрудничество, Кыргызстан, дипломатия, МИД
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