Сакишева: Журналисты могут стать голосом родителей детей с инвалидностью

Жалобы на качество средств реабилитации, трудности с получением санаторных путёвок и оформлением инвалидности вызывают вопросы о прозрачности социальной помощи. Журналист Жылдыз Сакишева рассказала VB.KG о проблемах, с которыми сталкиваются семьи, воспитывающие детей с инвалидностью.

Несколько лет ожидания санаторной путёвки для ребёнка, отказы в предоставлении реабилитационных услуг, жалобы на качество инвалидных колясок. За каждой такой историей стоят семьи, которым необходима помощь. Но насколько прозрачны процедуры её предоставления и могут ли существующие проблемы создавать условия для коррупционных злоупотреблений?

Эти вопросы в интервью VB.KG подняла журналист Жылдыз Сакишева, выпускница программы по противодействию коррупции. По её словам, изучением этой темы она занялась после общения с родителями детей с инвалидностью и представителями общественных организаций.

"Если я ещё конкретных фактов не озвучила, это не значит, что там нет коррупции", - отметила Сакишева, объясняя необходимость более пристального внимания к этой сфере.

Как рассказала журналист, в 2022 году она завершила обучение по программе противодействия коррупции и подготовила дипломную работу о роли средств массовой информации в борьбе с этим явлением. Однако практическую часть проекта реализовать тогда не удалось.

К теме она вернулась после участия в конференции по инклюзивному образованию. Сакишева решила подготовить публикацию о проблемах детей с инвалидностью и попыталась связаться с их родителями. Но несколько человек отказались от интервью.

"Она мне то одного дала, то второго, то третьего. И все они отказывались. Я тогда поняла, что они боятся", - вспоминает собеседница.

Позднее, посещая мероприятия общественных организаций и общаясь с родителями, журналист узнала о нехватке реабилитационных центров, специалистов и трудностях при получении социальных услуг. Однако особое внимание привлекли сообщения о возможных нарушениях при оформлении инвалидности.

По словам Сакишевой, представители общественных фондов рассказывали о случаях, когда при прохождении медико-социальной экспертизы с граждан якобы требовали деньги.

"Там требовали деньги, понимаете", - сказала она, ссылаясь на полученные сведения.

Собеседница уточнила, что речь шла о случаях прошлых лет. Впоследствии процедуры были изменены, однако насколько это помогло устранить возможные злоупотребления, ей неизвестно.

Другой проблемой, по словам журналиста, остаётся распределение санаторно-курортных путёвок. В качестве примера она привела историю матери, которая несколько лет не могла получить путёвку для своего ребёнка.

Представители общественных организаций также рассказывали Сакишевой о возможных нарушениях очередности при направлении детей на санаторно-курортное лечение.

По её мнению, необходимо выяснить, насколько открыты критерии распределения путёвок, кто контролирует соблюдение очереди и каким образом родители могут проверить обоснованность принятых решений.

При этом длительное ожидание само по себе не доказывает коррупцию. Однако непрозрачность процедуры может создавать условия для злоупотреблений.

Не меньше вопросов, считает Сакишева, вызывает обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации.

По её словам, руководители некоторых общественных фондов жаловались на качество предоставляемых инвалидных колясок. Отдельные изделия, как утверждали представители организаций, были неудобны или непригодны для полноценного использования.

"Речь идёт в том числе о поставках гуманитарной помощи и государственных закупках", - отметила журналист, подчеркнув, что эти направления, по её мнению, требуют более тщательного изучения.

Сакишева считает необходимым проверять подобные обращения, выяснять происхождение продукции, условия закупок и порядок контроля качества. Особенно это важно в случаях, когда средства реабилитации приобретаются за бюджетные деньги.

Ещё одна проблема, на которую обратила внимание Сакишева, связана с недостаточной правовой грамотностью родителей.

Она рассказала об одной из матерей, которой отказали в предоставлении услуг сначала в одном реабилитационном центре, затем в другом. При обсуждении ситуации выяснилось, что женщина не знала, как добиться письменного объяснения причин отказа.

Журналист посоветовала ей направить официальное обращение и потребовать обоснованный ответ.

"Многие не знают своих юридических прав", - отметила Сакишева.

По её наблюдениям, трудности с подготовкой обращений испытывают и некоторые представители общественных организаций. В результате жалобы могут оставаться устными, а проблемы не получают документального подтверждения.

Именно эти обстоятельства, по словам собеседницы, подтолкнули её к организации семинаров по вопросам предупреждения коррупции.

Сакишева обратилась за экспертной поддержкой и провела встречи с представителями общественных объединений и родителями детей с инвалидностью. Участники обсуждали возможные коррупционные риски при прохождении медико-социальной экспертизы, распределении путёвок, обеспечении средствами реабилитации и рассмотрении обращений граждан.

По словам журналиста, во время встреч она пыталась выяснить, ведут ли общественные организации целенаправленную работу по предупреждению коррупции, собирают ли сведения о предполагаемых нарушениях и анализируют ли жалобы.

"Я конкретно задавала вопрос, есть ли у вас работа по противодействию коррупции в этом направлении. И мне сказали, что нет", - рассказала Сакишева.

При этом собеседница признала, что пока не располагает обобщённой статистикой и документально подтверждёнными материалами, которые позволяли бы оценить масштабы возможных коррупционных нарушений.

Тем не менее, она убеждена, что отсутствие таких сведений не должно становиться препятствием для профилактической работы.

В качестве одного из решений Сакишева предложила создать рабочие группы с участием родителей, общественных организаций, представителей государственных органов и специалистов по противодействию коррупции.

По её мнению, необходимо отдельно изучать проблемы оформления инвалидности, распределения путёвок, обеспечения средствами реабилитации и рассмотрения обращений.

"Я подчеркнула необходимость системной работы в этом направлении, включая разработку специальной программы и создание рабочих групп", - пояснила журналист.

Особое внимание она предлагает уделить обучению родителей. Люди должны знать, как составлять официальные обращения, добиваться ответов, обжаловать решения и сообщать о предполагаемых нарушениях.

Сакишева также считает необходимым активнее привлекать журналистов к изучению подобных вопросов.

"Моё понимание, что мы, журналисты, должны как-то в этом направлении вместе идти. Помочь им в этом", - сказала она.

По её предложению, общественные организации могли бы создать общую информационную площадку, где размещались бы сведения о поступающих жалобах, результатах их рассмотрения и выявленных проблемах. Это позволило бы редакциям отслеживать ситуацию и проводить собственные проверки на основе конкретных документов и свидетельств.

Собеседница подчёркивает, что речь пока идет, прежде всего, о возможных коррупционных рисках. Не каждую проблему социальной сферы можно объяснить коррупцией. Нехватка реабилитационных центров, длительное ожидание путёвок или некачественные услуги могут иметь разные причины, которые необходимо устанавливать в каждом конкретном случае.

Однако, по мнению Сакишевой, отсутствие понятных правил, недостаточная открытость информации и сложности с обжалованием решений способны создавать условия для злоупотреблений.

Поэтому предупреждение коррупции, считает журналист, должно начинаться с анализа обращений граждан, повышения их правовой грамотности и создания прозрачных механизмов предоставления помощи.

"Для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, это имеет особое значение. Ведь когда ребёнку необходимы лечение, реабилитация или специальные средства передвижения, родители должны иметь возможность получить положенную помощь по установленным правилам, не тратя годы на преодоление административных препятствий", - заключила журналистка.