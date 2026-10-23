"Узген" и "Азиягол" победили в 27-м туре Высшей лиги чемпионата Кыргызстана

22 октября состоялись два матча 27-го тура чемпионата Кыргызстана по футболу среди команд Высшей лиги. "Узген" одержал минимальную победу над "Азией", а "Азиягол" уверенно переиграл "ОшМУ".

В Узгене на стадионе "Ред Петролеум Арена" встретились прямые конкуренты за места в верхней части турнирной таблицы - "Узген" и таласская "Азия". Судьбу напряженного противостояния решил единственный гол Михаила Титова на 84-й минуте. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0, а автор решающего мяча был признан лучшим игроком матча.

После этой победы "Узген" набрал 53 очка и вошел в тройку лидеров чемпионата. "Азия" с 52 баллами расположилась на четвертой строчке.

В другом матче игрового дня, состоявшемся на стадионе "Манас" в Кара-Суу, "Азиягол" разгромил "ОшМУ" со счетом 4:0.

Голами отметились Азиз Сыдыков (25-я минута), Кайто Имаи (32-я минута), Рауль Джалилов (84-я минута) и Антон Землянухин (88-я минута). На 38-й минуте "ОшМУ" остался в меньшинстве после удаления Асылбека Айсарова. Лучшим игроком встречи признан Дастан Алыбеков.

По итогам матча "Азиягол" набрал 24 очка и занимает 14-е место, тогда как "ОшМУ" с 28 баллами располагается на 13-й позиции.

Лидерство в чемпионате сохраняет "Барс", в активе которого 61 очко после 27 матчей. Второе место занимает бишкекская "Алга" (56 очков). Следом идут "Мурас Юнайтед" и "Узген", набравшие по 53 балла.

Ранее в рамках тура "Барс" победил "Абдыш-Ату" (1:0), "Мурас Юнайтед" обыграл "Дордой" (2:0), "Алай" и "Алга" сыграли вничью (1:1), а "Нефтчи" оказался сильнее "Токтогула" (3:2).

23 октября 27-й тур завершится двумя встречами: "Талант" сыграет с "Бишкек Сити" на стадионе "Достук Арена" в Беш-Кунгее, а "Илбирс" встретится с "Кыргызалтыном" на "Нитро Арене" в Канте. Начало обоих матчей - в 19:00.