В Оше пройдет международный турнир по шахматам

1 ноября в городе Ош состоится IV Международный открытый турнир по быстрым шахматам "Белая ладья" - Мемориал Е.Н. Миловидова. В соревнованиях примут участие шахматисты разных возрастных категорий.

Как сообщили организаторы, турнир пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" на улице Бекбалаева, 63/1. Начало запланировано на 09:00.

Соревнования будут проводиться по правилам Международной шахматной федерации (FIDE) в девять туров по швейцарской системе. Участников разделят на шесть возрастных категорий: до 7, 9, 11, 13 и 15 лет, а также взрослые шахматисты 2010 года рождения и старше.

В этом году турнир посвящен Году единства народов России и Дню народного единства. По информации организаторов, победители предыдущих соревнований "Белая ладья" ранее представляли Кыргызстан на Всемирных играх юных соотечественников в России.

Заявки на участие принимаются до 14:00 30 октября. При регистрации необходимо указать фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения и FIDE ID. Для взрослых участников наличие международного шахматного идентификатора обязательно, для детей - при наличии.

Организаторами турнира выступают Федерация шахмат Ошской области и города Ош при поддержке Министерства обороны Кыргызстана и Русского дома в Оше.