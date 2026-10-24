Погода
$ 87.40 - 87.80
€ 97.55 - 98.55

В Оше пройдет международный турнир по шахматам

366  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1 ноября в городе Ош состоится IV Международный открытый турнир по быстрым шахматам "Белая ладья" - Мемориал Е.Н. Миловидова. В соревнованиях примут участие шахматисты разных возрастных категорий.

Как сообщили организаторы, турнир пройдет в физкультурно-оздоровительном комплексе "Газпром" на улице Бекбалаева, 63/1. Начало запланировано на 09:00.

Соревнования будут проводиться по правилам Международной шахматной федерации (FIDE) в девять туров по швейцарской системе. Участников разделят на шесть возрастных категорий: до 7, 9, 11, 13 и 15 лет, а также взрослые шахматисты 2010 года рождения и старше.

В этом году турнир посвящен Году единства народов России и Дню народного единства. По информации организаторов, победители предыдущих соревнований "Белая ладья" ранее представляли Кыргызстан на Всемирных играх юных соотечественников в России.

Заявки на участие принимаются до 14:00 30 октября. При регистрации необходимо указать фамилию, имя, отчество, гражданство, дату рождения и FIDE ID. Для взрослых участников наличие международного шахматного идентификатора обязательно, для детей - при наличии.

Организаторами турнира выступают Федерация шахмат Ошской области и города Ош при поддержке Министерства обороны Кыргызстана и Русского дома в Оше.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/462531
Теги:
Ош, шахматы, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  