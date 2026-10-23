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22 борца из Кыргызстана выступят на ЧМ в Астане

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- Самуэль Деди Ирие
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С 24 октября по 1 ноября 2026 года в Астане состоится чемпионат мира по спортивной борьбе среди взрослых. За медали турнира поборются около 1000 спортсменов из более чем 100 стран, включая 22 представителей Кыргызстана.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе "Барыс Арена". В течение девяти дней участники разыграют 30 комплектов медалей в греко-римской, вольной и женской борьбе.

Согласно опубликованному расписанию, с 24 по 26 октября состоятся поединки по греко-римской борьбе. С 27 октября на ковёр выйдут представительницы женской борьбы, а 29 октября начнутся соревнования по вольной борьбе.

Заключительные схватки турнира запланированы на 1 ноября. В этот день определятся победители и призёры в последних весовых категориях вольной борьбы.

Кыргызстан на мировом первенстве представят 22 борца: 10 спортсменов выступят в греко-римской борьбе, восемь - в вольной и четыре - в женской.

Кыргызстанские борцы поборются за медали в условиях высокой международной конкуренции. Чемпионат соберёт сильнейших представителей различных борцовских школ мира и станет одним из крупных событий международного календаря спортивной борьбы.


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URL: https://www.vb.kg/462532
Теги:
борьба, Казахстан, чемпионат мира, Кыргызстан
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