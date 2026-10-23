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Из Юго-Восточной Азии в Кыргызстан поставляли крупные партии марихуаны

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ГКНБ совместно с Государственной таможенной службой пресек деятельность нескольких международных группировок, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Изъяты гашиш, марихуана и синтетический наркотик мефедрон на сумму более 15 млн сомов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе оперативных мероприятий выявлена организованная международная наркогруппировка, причастная к поставкам крупных партий марихуаны из Юго-Восточной Азии в Кыргызстан. Также установлена деятельность устойчивой преступной группы из числа граждан страны, занимавшихся транспортировкой, хранением и распространением наркотиков.

Кроме того, в рамках уголовных дел, возбужденных по статье 282 УК КР, правоохранительные органы выявили и пресекли деятельность нескольких транснациональных наркогруппировок, занимавшихся сбытом наркотических средств, в том числе синтетического происхождения.

По подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержаны четверо граждан Кыргызстана. Они водворены в следственный изолятор ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц и выяснению всех обстоятельств преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/462534
Теги:
ГКНБ, задержание, наркотики, Кыргызстан
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